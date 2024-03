Vinicius Junior a izbucnit în lacrimi în timpul unei conferințe! Brazilianul, copleșit de insultele rasiste

Atacantul brazilian Vinicius Junior a izbucnit în lacrimi în timpul unei conferințe de presă susținută cu o zi înainte de meciul amical Spania – Brazilia. Jucătorul lui Real Madrid s-a aratat afectat de insultele rasiste la care a fost supus în ultimul timp în Primera.

„Îmi pare rău. Vreau doar să joc fotbal. Vreau doar să joc, vreau să fac totul pentru clubul meu şi pentru familia mea şi pentru ca persoanele de culoare să nu mai sufere niciodată”, a spus Vinicius, foarte emoţionat în faţa presei.

❤️‍🩹🇧🇷 Vinicius got emotional during the Brazil's press conference after three questions about racism.



“I’m sorry. I just want to play football, do everything for my club and my family, never see black people suffering.pic.twitter.com/TVSj20vsCN