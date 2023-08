VIDEO. Karim Benzema a spart gheața în tricoul lui Al-Ittihad

Karim Benzema a înscris primul său gol în campionatul saudit de fotbal şi a contribuit decisiv la victoria echipei Al-Ittihad în faţa formaţiei Al-Riyadh, cu scorul de 3-0.

Fostul jucător al lui Real Madrid, foarte activ pe toată durata meciului, în care au mai evoluat francezul Ngolo Kante şi brazilianul Fabinho, printre alţii, a înscris în minutul 17, la o pasă a lui Romarinho.

King Karim! 👑



Karim Benzema stylishly puts away his first goal in an Al Ittihad shirt! 🤩#yallaRSL #RoshnSaudiLeague pic.twitter.com/ahcpSCZpUJ