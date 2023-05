Tensiuni la CSA Steaua. Daniel Oprița, după eșecul cu Dinamo: „Nu plec că vrea Talpan. Să nu mai pronunţe numele meu”

Daniel Opriţa a răbufnit după ce formația sa, CSA Steaua, a pierdut cu 3-0 în faţa rivalei Dinamo și a declarat că nu va demisiona doar pentru că Florin Talpan i-o solicită.

„Pentru ce să luptăm pentru locul 2? Păi nu mi-a zis domnul Talpan că se rezolvă problema (n.r. – privind dreptul la promovare)? Aştept să rezolve dacă terminăm pe 2. Aşa m-a ameninţat, că trebuie să plec dacă pierd cu Dinamo. Nu plec că vrea Talpan, eu plec că vreau eu. Nu ştiu în ce calitate a vorbit. Nu e şeful meu, că m-am văzut de două ori cu el, nu ştiu cine e. Nu înţeleg de ce îmi cere lucrul ăsta, pentru că şi eu pot să cer. Şi eu am dus echipa la baraj şi nu s-a rezolvat să joc barajul. Am şi eu nişte bonusuri în Liga I, dacă ajung, pe care nu le iau. Dar dacă termin pe locul 2 ce fac? Că eu sunt tot în Liga a II-a? Se poate să şi plec, nu e nicio problemă, dar nu Talpan trebuie să-mi ceară. Să îmi ceară cine este în măsură. Dacă suporterii îmi spun că nu mai trebuie să rămân, nu mai rămân, eu ascult de comandant şi de suporteri. Că dacă te pui contra suporterilor, nu are rost. Dacă ei spun că trebuie să plec, eu plec. Şi comandantul, care o să vină, şi atât. Eu de când sunt la echipă am schimbat vreo patru comandanţi şi trebuie să mă mulez după fiecare. Credeţi că e uşor? Eu vreau să îşi vadă de treaba lui, să nu mai pronunţe numele meu, şi dacă vrea să vorbim faţă în faţă, mă duc la birou zilele astea şi stăm de vorbă, să vedem ce are cu mine”, a declarat Opriţa în conferinţa de presă de după meciul cu Dinamo.

Întrebat dacă îi este teamă că a fi destituit, Opriţa a răspuns afirmativ în mod ironic, precizând că Florin Talpan ceartă pe toată lumea din cadrul clubului: „Da, foarte mare teamă, eu am venit de patru ani şi le-am făcut treaba în fiecare an, iar acum eu sunt de vină. Eu când am venit, i-a scos Carmen, cu un buget apropiat de Dumbrăviţa. Şi nu s-a mai supărat domnul Talpan, se supără acum, că sunt pe locul doi, că vrea doar locul 1. Locul 2 nu mai promovează. Dacă sunt pe locul 2 nu se mai bate. Eu dacă am bugetul celor de la Iaşi mă bat şi eu la locul 1, dar eu am buget mai mic şi decât altele care nu au prins play-off-ul. Talpan ceartă pe toată lumea, şi pe miniştrii, şi pe antrenori, pe toţi ne ceartă. Normal că i-am blocat numărul. Să mă certe”.

Tehnicianul a precizat că s-a gândit la varianta demisiei după înfrângerea cu 3-0 în faţa rivalei Dinamo, dar nu din cauza rezultatului. „Normal că m-am gândit să plec, şi nu din cauza rezultatului. Normal că e dezamăgitor, dar aşteptăm să se termine şi vedem ce facem. Dacă vrem dreptul de promovare, într-o săptămână trebuie să ştim. Că dacă luăm dreptul de promovare cu două zile înainte să înceapă campionatul cu ce jucători începem? Aşteptăm să vină comandantul, deocamdată nu a venit. O să vină comandantul şi o să vorbim. Nu e nicio problemă cu licenţierea vă asigur eu. Chiar nicio problemă. Mă consum şi poate pentru nimic. Toată lumea vrea să câştigăm pentru că suntem Steaua. Emblema asta este Steaua, da, dar nu joacă numai emblema. Ca să fii Steaua, trebuie să ai valoare. Să fii Steaua ne dăm sufletul, inima, dar băieţii atâta pot. Uitaţi-vă unde au jucat câţiva jucători, sunt jucători de Liga I, că sunt pe loc de promovare, au dus echipa în Liga I, dar au jucat în Liga a III-a sau a IV-a”, a mai spus antrenorul echipei CSA Steaua.

Dinamo Bucureşti a învins-o pe CSA Steaua cu scorul de 3-0, luni seara, pe Arena Naţională, într-un meci din etapa a noua a play-off-ului ligii secunde.

Formaţia alb-roşie s-a impus prin golurile marcate de Deniz Giafer (77) şi Lamine Ghezali (90+4, 90+9 – penalty).

