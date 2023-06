România, depășită categoric de Spania, în primul meci de la EURO U21. Reacția lui Săndoi

România a fost învinsă fără drept de apel, scor 0 – 3, de Spania, în primul meci de la turneul final al Campionatului European de Fotbal U21.

Pe Stadionul Steaua din Ghencea au marcat: Alex Baena (56), Juan Miranda (62), Sergio Gomez (90+5).

Au fost prezenți la stadion 21.227 spectatori



Selecţionerul echipei naţionale de tineret a României, Emil Săndoi, a declarat, după înfrângerea în fața ibericilor, că prima repriză nu a fost “rea”.



“Nu am făcut o primă repriză rea, chiar dacă am jucat cu o teamă pe care în unele momente mi-a fost greu să o înţeleg. Ne-a lipsit personalitatea, am arătat teamă excesivă, multe pase greşite, nu am fost atenţi atunci când am ajuns la finalizare. Deci din aceste puncte de vedere sunt puţin nemulţumit. Poate că este şi primul meci oficial după o perioadă lungă, este şi o presiune asupra jucătorilor. Însă chiar şi aşa în unele momente trebuia să demonstrăm calitatea pe care o avem. Pentru că am făcut unele greşeli copilăreşti”, a spus Săndoi în conferinţa de presă de la finalul partidei.



“A fost o diferenţă vizibilă de posesie între cele două echipe. Noi am pierdut de multe ori foarte uşor mingea. Aici a fost problema la care am suferit foarte mult, la transmiterea mingii. Eu cred însă că dacă am fi fost mai lucizi am fi luat decizii mai bune în unele momente ale jocului. Poate a fost şi o diferenţă de experienţă, pentru că dacă ne uităm la echipa Spaniei, vedem mulţi jucători născuţi în 2000. În timp ce noi am avut de la început un jucător născut în 2005 şi un altul tot în 2005 care a intrat în repriza a doua. Deci experienţa a fost de partea lor, pentru că ei au avut jucători din La Liga, un campionat clar peste al nostru”, a adăugat selecţionerul.



Săndoi susţine că formaţia sa a evoluat şi mai slab după deschiderea scorului: “Noi am avut jucători de profil ofensiv, însă uneori şi adversarul te împinge într-un joc care şi-l doreşte el. Şi asta cred că s-a întâmplat şi în meciul de azi. Un moment decisiv a fost în repriza a doua, când am luat primul gol, pentru că în prima repriză lucrurile s-au desfăşurat altfel. Însă după ce s-a deschis scorul presiunea de pe umerii băieţilor noştri a crescut parcă şi mai mult şi am făcut şi mai multe greşeli”.



Tehnicianul consideră că în următorul meci, cel cu Ucraina, nu există o favorită.

“Meciul cu Ucraina sigur că e foarte important, aşa cum şi cel de azi a fost foarte important. Însă şi adversarii sunt valoroşi, nu putem spune că este o favorită în următorul meci”, a precizat Săndoi.

România a suferit prima înfrângere în faza grupelor EURO Under 21, după două ediții ale turneului final.

În cealaltă partidă a grupei României, Ucraina a învins Croația cu 2 – 0.

România și Georgia sunt gazdele EURO U21 2023.

