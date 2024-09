Momente grele pentru Duckadam! „Eroul de la Sevilla” a intrat în operație pe cord deschis

Fostul mare goalkeeper Helmut Duckadam, legendarul erou al Stelei din Liga Campionilor, traversează un moment extrem de complicat din punct de vedere medical.

Helmut Duckadam a ajuns în această dimineață la Spitalul Universitar din București pentru a suferi o intervenție pe cord deschis, potrivit Gazeta Sporturilor. Intervenția are ca scop tratarea unor probleme serioase legate de aortă, parte a unei serii de dificultăți cardiovasculare cu care fostul mare portar se confruntă de ani buni.

Problemele de sănătate ale lui Duckadam continuă

Duckadam, cunoscut pentru prestația sa remarcabilă în finala Cupei Campionilor Europeni din 1986, a mai trecut prin mai multe intervenții chirurgicale de-a lungul timpului. În 2012, el a suferit două operații majore pentru a-i fi îndepărtat un cheag de sânge din antebraț și pentru a i se trata un anevrism arterial. Aceasta din urmă a inclus montarea unor stenturi și a unei proteze vasculare, intervenție extrem de complicată ce a durat aproximativ 9 ore.

În ultimele zile, Duckadam a resimțit din nou probleme serioase de sănătate, care l-au determinat să se supună unei noi operații. Problemele de sănătate ale fostului portar sunt cu atât mai grave cu cât au început imediat după celebra finală din 1986, unde Duckadam a apărat patru penalty-uri în fața jucătorilor Barcelonei.

Într-o declarație din 2019, Duckadam a povestit despre dificultățile cu care se confruntă zilnic: „E greu… Dacă ai probleme de sănătate, așa cum am eu, chiar e dificil, dar nu avem ce să facem. Eu am avut opt operații grele, complicate. Opt! Nu e atât de plăcut când știi asta… În fiecare dimineață iau un pumn de pastile. Nu exagerez! Am 20 de medicamente pe care trebuie să le iau zilnic”, a spus el pentru gsp.ro.