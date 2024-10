Lukas Zima a semnat cu FCSB pe 3 ani!

Lukas Zima, portarul Petrolului Ploiești, a semnat un contract pe trei ani cu FCSB și va ajunge la campioana României începând cu 1 ianuarie 2025.

Lukas Zima, în vârstă de 30 de ani, a semnat oficial un contract cu FCSB, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2025, după ce contractul actualului al doilea portar al echipei, Andrei Vlad, va expira. FCSB a decis să acționeze din timp pentru a-și asigura serviciile unui nou portar de valoare, iar transferul lui Zima reprezintă o mișcare importantă pentru campioana României. În schimbul portarului ceh, Petrolul Ploiești va primi 250.000 de euro.

Zima, noul portar al FCSB

Zima, care a evoluat pentru Petrolul în sezonul curent al Ligii 1, se va alătura echipei FCSB cu un salariu lunar de 10.000 de euro în primul an de contract, sumă ce va crește progresiv la 11.000 de euro în al doilea an și 12.000 de euro în al treilea an al contractului.

Mihai Stan, impresarul portarului, a explicat că mutarea la FCSB reprezintă o oportunitate excelentă pentru Zima. „E normal să-ți dorești să pleci la cel mai mare club din România. Zima a vrut să ajute clubul, el putea deveni liber, dar a vrut să ajute Petrolul”, a declarat Stan pentru GOLAZO.ro.

Impresarul lui Zima explică transferul

Impresarul a menționat, de asemenea, că FCSB îl urmărea pe Zima de aproximativ doi ani, încă dinainte ca acesta să ajungă la Petrolul. „Pe Zima îl urmăresc de 2 ani, până să vină la Petrolul. Eu l-am descoperit ca portar. L-am tatonat. Multe cluburi nu l-au luat în seamă. Am avut norocul ca Marian Copilu să-mi dea încrederea de a-l aduce, de-aici el a confirmat”, a adăugat Stan.

Cum arată cariera lui Lukas Zima

Lukas Zima a ajuns la Petrolul Ploiești în vara lui 2023, venind liber de contract de la echipa olandeză VVV-Venlo. De la debutul său pentru echipa din Ploiești, portarul de 1,96 metri a impresionat prin evoluțiile sale solide, reușind să încheie 18 partide fără gol primit dintr-un total de 51 de meciuri disputate, în care a încasat 56 de goluri.

Cu o carieră variată în spate, Zima a evoluat de-a lungul anilor pentru echipe precum Slavia Praga, Genoa, Reggiana, Unione Venezia, Mantova, Perugia, AS Livorno și VVV-Venlo, acumulând experiență în diferite ligi europene.