Iordănescu, mulțumit de remiza cu Kosovo: „Un punct muncit şi obţinut cu mult sacrificiu şi caracter”

După remiza albă dintre Kosovo și România, din etapa a treia a preliminariilor Campionatului European de fotbal din 2024, selecționerul Edi Iordănescu a declarat că prima reprezentativă a obţinut un punct cu sacrificiu şi caracter.

„Este un punct câştigat, un punct muncit şi obţinut cu mult sacrificiu şi mult caracter. Toţi băieţii s-au angrenat 100% şi au reuşit în linii mari să se adapteze la un joc de luptă şi de angajament. E un rezultat important împotriva unei contracandidate care are de recuperat o anumită distanţă faţă de noi”, a afirmat tehnicianul la postul Antena 1.

„Sincer spun că am gândit jocul pentru 3 puncte, dar am fost conştienţi că urma să fie foarte dificil. Am pregătit jocul într-un fel, însă ce s-a întâmplat de când am venit aici, începând cu furtuna de ieri şi ţinând cont de condiţiile de joc, a trebuit să ne repoziţionăm. Şi chiar pot să spun că am schimbat vreo 3 jucători ca să ne adaptăm mai bine la condiţiile de joc. Iar echipa a răspuns bine. Pentru că dacă am reuşit să atragem acest punct, înseamnă că echipa a avut eficienţă şi îmi doresc să cred că am făcut încă un pas spre îndeplinirea obiectivului”, a adăugat Iordănescu.

Acesta a subliniat că jucătorii săi au dat tot ce au avut mai bun în acest meci: „Adversarii au avut nişte situaţii bune, îl felicităm pe Horaţiu Moldovan pentru că a apărat şi a arătat stăpânire de sine, dar şi noi am avut oportunităţile noastre. Hai să fim alături de echipa naţională, pentru că dacă vrem să găsim defecte e cel mai uşor. Suntem într-un proces de reconstrucţie, venim după 8 ani de secetă, dar echipa a muncit, a suferit, a dat tot ce a avut mai bun”.

România este neînvinsă după trei meciuri, având două victorii şi un egal, în timp ce Kosovo are trei puncte, obținute în urma a trei rezultate de egalitate.

Tricolorii întâlnesc mâine Elveția, liderul grupei, pe stadionul din Lucerna.

