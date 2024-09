Incident șocant în Argentina! Un arbitru a fost amenințat cu arma

Președintele clubului din Argentina, acuzat de amenințări cu arma la adresa unui arbitru.

Scena fotbalistică din Argentina a fost zguduită de un incident șocant care a avut loc după meciul dintre Talleres Cordoba și Boca Juniors. Arbitrul Andrés Merlos (43 de ani) a declarat că a fost amenințat cu o armă de către Andrés Fassi (62 de ani), președintele clubului Talleres Cordoba, la finalul partidei în care Talleres a pierdut cu 1-1 și 7-8 la penalty-uri.

Incidentul șocant din vestiarul arbitrilor

Potrivit declarațiilor lui Merlos, după încheierea meciului, Fassi, însoțit de doi bodyguarzi, l-a urmărit până în vestiarul arbitrilor. „A intrat în vestiarul meu cu doi bodyguarzi și mi-au arătat arma: am fost în armată și recunosc o armă. Mi-au spus ceva pe un ton amenințător și am început să strig «Are o armă, are o armă!»”, a relatat Merlos la DSSports Radio. Arbitrul a menționat că, în ciuda intimidării, Fassi nu a apucat să apese pe trăgaci. După incident, Merlos a raportat situația managerului de securitate al meciului.

„Nu putem permite ca asemenea lucruri să se întâmple în fotbalul nostru. Acest bărbat, care are deja un trecut, a fost sancționat de Federație. Este deplorabil și trist. Nu există explicație pentru acțiunile acestui bărbat, este clar că beneficiază de impunitate,” a adăugat Merlos.

🚨 EXCLUSIVO: EL MOMENTO EN EL QUE FASSI ENCARÓ A MERLOS EN LA PUERTA DEL VESTUARIO Y LA PIÑA DEL ÁRBITRO 🚨



Así se dio el cruce entre el presidente de #Talleres y el juez, el pasado sábado en Mendoza, tras la derrota de la T en los penales ante #Boca. #CopaArgenitnaEnTyCSports pic.twitter.com/kvT59UeX4a — TyC Sports (@TyCSports) September 9, 2024

În ciuda amenințărilor și a teama de a nu fi în pericol, Merlos a afirmat că nu va renunța la cariera sa de arbitru. „Ar fi o recunoaștere a impunității de care se bucură acești oameni. Am jucat un meci bun în condiții specifice, pe care le putem analiza. Toate aceste lucruri trebuie să înceteze, viața mea a fost în pericol. Voi depune plângere penală și voi rezolva problema,” a spus el, subliniind că nu va ceda în fața intimidărilor.

Acest incident scoate în evidență provocările și riscurile cu care se confruntă oficialii în fotbalul modern, în timp ce comunitatea fotbalistică așteaptă măsuri adecvate pentru a preveni astfel de incidente în viitor.