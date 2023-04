Eugen Neagoe încă mai speră: „Matematic avem şanse să câştigăm şi campionatul”

Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Eugen Neagoe, a declarat, într-o conferinţă de presă, că atât timp cât formaţia sa are şanse teoretice să câştige titlul de campioană se va lupta pentru trofeu, fără a fi interesat foarte mult de rezultatele celorlalte contracandidate din play-off.

Tehnicianul consideră că partida cu Sepsi OSK, de astăzi, este foarte importantă pentru echipa sa, care ar fi meritat să aibă mai multe puncte după jocul prestat în această ediţie de campionat.

„Chiar dacă venim după victorie frumoasă (3-1), un joc foarte bun împotriva Rapidului, ne va aştepta un joc dificil. E o deplasare complicată, ştim foarte bine echipa din Sfântu Gheorghe, o echipă cu jucătorul valoroşi, care joacă destul de agresiv acasă, dar sper eu să ne ridicăm la nivelul adversarului şi îmi doresc să practicăm un fotbal frumos, un joc bun şi să reuşim să câştigăm cele trei puncte. Este foarte important pentru noi să continuăm evoluţia bună pe care am avut-o în acest play-off. Am avut trei jocuri foarte bune în play-off. Suntem o echipă bună şi meritam să avem mai multe puncte în acest moment, cred că jocurile ne îndreptăţeau să avem mai multe puncte. Am urmărit celelalte jocuri din play-off, dar nu mi-am dorit un rezultat în mod special. Este foarte important ceea ce facem noi. Matematic avem şanse să câştigăm şi campionatul, dar suntem realişti şi vreau să tratăm foarte serios următorul joc. Nu vreau să ne gândim la ce fac adversarii, la ce se poate întâmpla. Atâta timp cât sunt şanse matematice ne dorim să câştigăm toate cele şase meciuri care au rămas de jucat. Dar vom vedea dacă vom reuşi acest lucru”, a declarat Neagoe.

El speră ca jucătorii săi să nu risipească în meciul cu Sepsi OSK efortul depus în victoria cu Rapid din etapa trecută: „Băieţii sunt conştienţi de importanţa jocului. Dacă nu vom reuşi să câştigăm la Sfântu Gheorghe e păcat de munca şi efortul pe care le-am făcut în jocul cu Rapid. Sunt convins că au înţeles mesajul meu şi că vom arăta foarte bine”.

Fost antrenor la Sepsi OSK, Neagoe se aşteaptă la o replică dură din partea echipei din Sfântu Gheorghe. „Sincer nu cred că sunt concentraţi mai mult pe meciurile de cupă, au multe zile la dispoziţie. Nu cred că îşi vor menaja jucătorii, cred că sunt şi ei focusaţi să câştige acest meci. Noi trebuie să avem o atitudine corectă şi atunci toate lucrurile vor fi în regulă. Sepsi este o echipă bună, îi cunosc pe oamenii de acolo, sunt oameni de onoare, îşi respectă adversarii, dar respectă fotbalul, pentru că toate meciurile s-au jucat doar pe teren. Sunt sigur că toate toate meciurile le vor juca cu dorinţa de a demonstra că merită să fie în play-off”, a mai spus Eugen Neagoe.

Universitatea Craiova se duelează cu Sepsi OSK, astăzi, de la ora 20:30, la Sfântu Gheorghe, într-o partidă din cadrul etapei a 5-a a play-off-ului Ligii 1.

