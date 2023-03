Emil Săndoi, înaintea amicalelor cu Portugalia și Germania: „Sper să ne ridicăm la nivelul lor”

Selecţionerul echipei naţionale de tineret a României, Emil Săndoi, a declarat că speră ca formaţia sa să se ridice la nivelul Portugaliei şi Germaniei, finalistele Campionatului European de tineret din 2021, în cele două partide amicale pe care le va disputa vineri şi marţi.

„Suntem în faţa a două teste mai mult decât interesante, pentru că întâlnim două echipe foarte bune. Este ultima acţiune pe care o avem înaintea turneului final, sau mai bine zis, a perioadei de pregătire pe care o vom avea înaintea turneului final. Mă bucur că aproape toţi jucătorii noştri au avut evoluţii bune la echipele de club înainte de această acţiune, parcă au avut un apetit ofensiv ieşit din comun. Sunt convins că vor fi două teste dificile, pentru că sunt doi adversari de calibru, cu jucători care evoluează în campionate puternice. Sper să ne ridicăm cel puţin la nivelul adversarului pe care îi vom întâlni şi îmi doresc să demonstrăm că avem un spirit de echipă că suntem o echipă disciplinată, că putem să punem probleme oricui şi că putem obţine două rezultate pozitive. Sunt două echipe foarte puternice şi au demonstrat asta şi în campania de calificare. Portugalia a avut 9 victorii, iar Germania a avut o singură înfrângere şi nouă victorii. Noi am făcut analiza primei echipe pe care o vom întâlni, Portugalia am disecat-o cât se poate de bine, împreună cu băieţii”, a declarat Săndoi.

Tehnicianul a precizat că are o bună comunicare cu selecţionerul echipei naţionale de seniori, Edward Iordănescu, cu care se va consulta înaintea alcătuirii lotului pentru Campionatul European din vara acestui an.

„Porţile echipei naţionale de tineret sunt deschise oricărui jucător care demonstrează în competiţia în care este că are evoluţii bune. Nu înseamnă că am stabilit lotul, cine ştie ce se poate întâmpla până la turneul final. Este şi o perioadă de pregătire în care sper să putem să clarificăm mai multe probleme, să avem mai mult timp la dispoziţie. Am avut discuţii şi cu selecţionerul de la prima reprezentativă, între noi există o colaborare cât se poate de bună şi cred că la vremea respectivă vom găsi soluţiile cele mai bune pentru toată lumea. În mare eu cred că s-a constituit un nucleu de jucători al acestei echipei, dar cred că şi ceilalţi jucători se pot impune în acest nucleu prin evoluţiile pe care le au la echipele de club şi prin evoluţiile pe care le au la echipa naţională de tineret”, a mai spus Emil Săndoi.

Atacantul Jovan Markovic s-a arătat încrezător în ceea ce priveşte cele două partide de pregătire, dar şi în evoluţia naţionalei U21 la Campionatul European, afirmând că România are puterea de a câştiga trofeul.

„Vrem să obţinem două rezultate pozitive pentru a merge la Campionatul European cu multă încredere. Noi ne dorim să facem o figură frumoasă la Campionatul European, să ieşim din grupe, să ajungem cât mai sus, dar asta nu înseamnă că este o presiune pentru noi. Toată lumea îşi doreşte acest lucru. Şi să ieşim campion europeni este un obiectiv realizabil, pentru că avem o echipă foarte bună, un antrenor foarte bun, suntem în grup unit şi acest lucru poate face diferenţa”, a declarat atacantul Universităţii Craiova.

Echipa naţională de tineret U21 a României va disputa, vineri, de la ora 19:00, pe stadionul Steaua, o partidă amicală cu Portugalia, urmând ca marţi să întâlnească Germania, de la ora 19:00, pe Stadionul Municipal din Sibiu.

Echipele naţionale U21 ale Portugaliei şi Germaniei, finalistele Campionatului European din 2021, sunt calificate la Europeanul 2023 care va avea loc în România şi Georgia.

