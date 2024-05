Declarațiile lui Gică Hagi, la finalul meciului de adio al „Generației de Aur”

După meciul de retragere al „Generaţiei de Aur”, Gheorghe Hagi a declarat că el şi colegii săi au jucat în această partidă numai pentru suporteri şi că au încercat să dea totul pe teren.

„Nu e o retragere, am încercat să facem un eveniment care spun eu că a ieşit foarte bine. Noi am jucat fotbal pentru suporteri şi am încercat să dăm totul, atât cât am putut, pentru că suntem mult mai mari (n.r. – în vârstă) ca adversarii. Publicul a fost iar lângă noi, pentru că e greu să uite performanţele pe care le-am făcut. Pe mine ce m-a frapat a fost că toţi au venit cu copii. Am văzut foarte mulţi copii în tribune, asta înseamnă că noi chiar am făcut ceva, chiar dacă anii au trecut. Lumea nu ne uită”, a spus fostul căpitan al „Generaţiei de Aur”, care a marcat în meciul de sâmbătă seară dintr-o lovitură de la 11 metri.

„Despre fotbal e mai uşor să vorbeşti, dar e mai greu să-l joci. Asta am simţit toţi astăzi. Pentru foştii jucători e mai greu să joace. Mulţi dintre noi suntem antrenori, iar azi a fost o zi bună la care să reflectăm la anumite lucruri. Am înţeles în seara asta că fotbalul e foarte greu şi că trebuie să fii foarte bine pregătit. Asta trebuie să transmit jucătorilor tineri că degeaba ai talent, degeaba ai minte, degeaba stai bine în teren dacă nu te duce corpul”, a adăugat actualul antrenor al Farului.

Speranțele lui Hagi pentru EURO 2024

Fostul căpitan al primei reprezentative consideră că România poate trece de faza grupelor şi chiar să atingă semifinalele Campionatului European din acest an.

„Avem o echipă naţională foarte talentată, nu degeaba a ajuns la Campionatul European. Are încredere mare. Cred că fără minge trebuie să alerge de două ori mai mult, pentru că fotbal cu mingea ştiu. Şi dacă vor sta bine în teren vor face rezultate surprinzătoare la EURO. Eu am încredere că naţionala va trece de grupe şi va ajunge acolo unde a ajuns şi la Under-21 (n.r. – în semifinale la CE 2019)”, a precizat Hagi.

România a învins o selecţionată mondială cu scorul de 3-2, sâmbătă seara, pe Arena Naţională din Capitală, la meciul de retragere al „Generaţiei de Aur” a fotbalului românesc. Cu această ocazie, a stabilit un record de asistenţă pe Arena Naţională, cu 54.967 spectatori.

