Gheorghe Hagi, nostalgic înainte de meciul de “ADIO” al “Generației de Aur”: “Timpul s-a scurs, au trecut ani mulţi… “

Gheorghe Hagi, legendă a fotbalului românesc și fost căpitan al primei reprezentative de fotbal a României, a făcut declarații emoționante sâmbătă, în cadrul unei conferințe de presă organizate înaintea meciului de retragere al “Generației de Aur”. Evenimentul, extrem de așteptat, urmează să aibă loc pe Arena Națională din Capitală, astăzi, de la 20:30, transmis de PRO TV.

“Timpul s-a scurs, au trecut ani mulţi… sunt amintiri frumoase de care ne face plăcere să vorbim. Acea echipă naţională avea talent, cum au toate echipele naţionale din toate generaţiile, dar naţionala noastră cred că a avut ceva special. Deci ce face diferenţa între foarte mulţi jucători talentaţi? O face cel care se trezeşte mai devreme dimineaţă, care e motivat, care are ambiţie. Iar eu cred că în generaţia noastră fiecare jucător avea ambiţia să fie cel mai bun. Iar lucrul ăsta a dus la performanţe foarte mari. Deci diferenţa o face ambiţia şi motivaţia, pentru că talentul de pune doar pe scenă”, a spus Hagi, potrivit Agerpres.

“Ne amintim de tot ce am făcut bine pentru România”

“Ne amintim de tot ce am făcut bine pentru România şi sperăm ca diseară pe teren să mai putem face ceva, cât de cât, pentru a-i mulţumi pe suporteri. Pentru că fotbalul e făcut pentru ei. Lucrul cel mai important e că i-am făcut fericiţi. Am făcut performanţe, iar acestea aduc mereu bucurie şi fericire. Am înţeles că stadionul va fi plin, iar asta înseamnă respectul lor faţă de noi. Pentru că e clar că fotbalistic vorbind noi nu vom fi la cel mai mare nivel. Am servit România vreo 18 ani, iar lucrul ăsta nu se uită uşor. Emoţii există, au fost mereu înainte de fiecare meci, aşa că vor şi şi astăzi. Nu cred că vor fi lacrimi, acum cred că va fi o mare bucurie. Noi o să dăm ce avem mai bun diseară. Calitate există, după aceea vom vedea câte goluri vor fi. Însă tehnică şi tactică veţi vedea. Mourinho e unul la ei, dar noi suntem mai mulţi antrenori în teren, se joacă şi la noi acasă, deci va fi bine”, a adăugat zâmbind Gheorghe Hagi, în prezent antrenor al formaţiei Farul Constanţa.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!