„Briliantul” va antrena în Ardeal. Adrian Mutu a semnat cu CFR Cluj

Andrea Mandorlini e istorie la Cluj! Înfrângerea de pe terenul „lanternei roșii” FC Botoșani i-a fost fatală antrenorului italian, care a fost pus pe liber de Nelu Varga. Patronul CFR-ului nu a pierdut prea mult vremea și a bătut palma cu Adrian Mutu, tehnician rămas fără angajament după despărțirea de azerii de la Neftchi Baku.

Cel poreclit pe vremea când juca „Briliantul” a dezvăluit că negocierile cu patronul ardelenilor au durat mai puțin de cinci minute. Adrian Mutu a explicat de ce a acceptat propunerea venită din partea fostei campioane a României și a recunoscut că între el și patronul lui CFR Cluj au mai existat tatonări și în trecut.

„Am fost sunat aseară (n.r. duminică). Negocierile au fost simple, n-au durat mai mult de cinci minute. Nu este pentru prima dată când discutăm despre astfel de lucruri. Acum a picat într-un moment în care sunt liber de contract. Îmi doream să ajung la o astfel de echipă, dar nu mă gândeam că va fi așa repede.

La astfel de echipe va fi tot timpul presiune. Ştiu la ce mă înham, nu este niciun fel de problemă. Acestea sunt experienţele pe care le-am căutat de când m-am apucat de antrenorat. Avem condiţii, avem lot să facem treabă bună. Nu trebuie să am obiectiv titlul pentru că CFR Cluj e o echipă care se bate an de an pentru primul loc. Titlul e inclus în pachet. În playoff se va juca campionatul. Trebuie să încercăm să recuperăm cât mai multe puncte din diferenţa asta”, a spus Adrian Mutu, la Fanatik.

Adrian Mutu a semnat cu CFR Cluj un contract valabil până la finalul sezonului 2025-2025, cu posibilitate de prelungire pe încă un an. Obiectivul antrenorului în vârstă de 45 de ani va fi clasarea pe unul din primele două locuri, câștigarea Cupei României și calificarea în grupele europene. În Ardeal, Mutu și staff-ul său vor primi 35.000 de euro lunar.

De-a lungul timpului, Mutu a antrenat la FC Voluntari, Al Wahda U23, România U21, FCU Craiova, Rapid și Neftchi Baku, club de care s-a despărțit la finalul lunii decembrie.

