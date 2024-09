A venit vestea! Cât va fi suspendat Drăgușin după roșul încasat cu Qarabag

Fundașul român Radu Drăgușin a fost suspendat pentru o etapă după eliminarea sa din meciul cu Qarabag în Europa League, un verdict mai blând decât se aștepta.

În meciul din prima etapă a fazei grupelor din Europa League, Tottenham Hotspur a învins echipa Qarabag cu 3-0, dar partida a fost marcată de eliminarea fundașului român Radu Drăgușin. Internaționalul român a fost titularizat de antrenorul Ange Postecoglou, dar a fost eliminat în minutul 8 al jocului, primind cartonașul roșu direct din partea arbitrului Willy Delajod. Incidentul a avut loc în urma unui fault comis asupra lui Juninho, atacantul echipei Qarabag, în condițiile în care Drăgușin se afla în postura de ultim apărător.

Drăgușin scapă ieftin

În ciuda gravității situației, prin prisma regulilor FIFA, Drăgușin a avut parte de o pedeapsă relativ blândă. Conform publicației engleza Football London, UEFA a decis să-l suspende pe jucătorul român doar pentru o etapă, ceea ce înseamnă că el va lipsi de la meciul pe care Tottenham îl va disputa în deplasare împotriva lui Ferencvaros, în etapa a 2-a a competiției. De obicei, în competițiile naționale, un cartonaș roșu direct este sancționat cu cel puțin două etape de suspendare, însă regulamentul UEFA prevede că un jucător este suspendat o singură etapă în astfel de cazuri, cu excepția abaterilor grave.

Cota de piață a lui Radu Drăgușin este estimată la 25 de milioane de euro, conform Transfermarkt, și fundașul are un contract cu Tottenham până în vara anului 2030. De asemenea, echipa engleză are un program încărcat în Europa League, având meciuri planificate împotriva unor echipe precum AZ Alkmaar, Galatasaray, AS Roma, Rangers și Hoffenheim.