Formula 1 2023, una dintre ultimele oportunități pentru Lewis Hamilton. Ce șanse are la un nou titlu?

Numărul pasionaților de Formula 1 a fost întotdeauna unul mare, însă popularitatea acestui sport a crescut simțitor în ultimii ani. Inclusiv în România, există un număr tot mai mare de fani ai ,,Marelui Circ”, așa cum este supranumită competiția auto. Au existat multe rivalități de-a lungul vremii, în Formula 1, iar nume precum cele ale lui Ayrton Senna, Michael Schumacher sau Fernando Alonso vor rămâne în istoria sportului.

Și în prezent există o rivalitate puternică, capabilă să nască pasiuni pe circuite și în rândul fanilor. Este vorba despre duelul dintre Lewis Hamilton și Max Verstappen. Englezul vrea să devină cel mai titrat pilot din istorie, însă belgianul nu vrea să se dea bătut. Sezonul 2022 a fost cucerit în mod dramatic și controversat de către Verstappen, însă Hamilton vrea să își ia revanșa în 2023. Iată ce șanse are, conform cotelor la pariuri și ce record poate stabili englezul!

În sfârșit, al optulea titlu pentru Hamilton?

Ajuns la 38 de ani, englezul Lewis Hamilton are șapte titluri de campion în palmares, fiind la egalitate cu Michael Schumacher. Cei doi împart titulatura de cel mai titrat pilot din istorie, însă Hamilton vrea să cucerească încă un titlu, pentru a ajunge să fie unicul pilot din fruntea ierarhiei all-time. Cota la pariuri pentru Formula 1 pentru un succes al lui Hamilton în 2023 este 4,33!

Principalul favorit rămâne campionul en-titre, Max Verstappen, care are cota 1,72. Mai este cotat cu șanse bune Charles Leclerc, care are cota 6,00, în vreme ce George Russell a primit cota 9,00, iar Carlo Sainz Jr. are cota 26,00, la fel ca Sergio Perez. Deși a anunțat că i-ar plăcea să se retragă din postura de campion, Lewis Hamilton are toate șansele să continue să piloteze monopostul Mercedes și în 2024, fiind aproape de o prelungire de contract.

Din punct de vedere al șanselor la un titlu istoric, situația nu este una care să îl avantajeze pe englez nici la constructori. Echipa sa, Mercedes, este doar a doua favorită pentru sezonul 2023, cu o cotă de 2,40. Rivalii de la Red Bull sunt considerați ca fiind cei mai bine poziționați pentru un nou succes, iar bookmakerii au oferit acestora cota 2,00. Podiumul constructorilor favoriți înaintea sezonului 2023 este completat, în mod previzibil, de către Ferrari, care are cota 6,00.

Șansele ca un alt constructor să câștige sezonul sunt de-a dreptul infime, lucru susținut și de către bookmakerii care oferă cota 126 pentru un succes marca McLaren, 151 pentru o victorie marca Alpine și 251 pentru un succes al lui Aston Martin. Așadar, șansele unei surprize sunt unele foarte reduse. Cu toate acestea, chiar și cota 2,00 pe care o au cei de la Red Bull este una interesantă pentru pariori. Cotele pot fi modificate, pe parcursul desfășurării competiției.

Alege-ți favoriții pentru sezonul 2023 din Formula 1 și mizează pe succesul lor. Nu uita că pariorii cu adevărat inspirați sunt cei care prioritizează distracția și relaxarea. Profită de cotele oferite de bookmakeri și bucură-te la maximum de fiecare cursă pe care Marele Circ o propune în noul sezon. Fie că ești fan Verstappen, Hamilton sau Leclerc, cu ajutorul pariurilor pe Formula 1, spectacolul va fi mereu la cele mai înalte cote!

Sursa foto: Unsplash.com