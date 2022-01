Daniil Medvedev susține că fanii tenisului nu-l plac pentru că este rus

Daniil Medvedev a sugerat că fanii de la Australian Open de anul acesta l-au batjocorit pentru că este rus. Este mai probabil să fi fost huiduit din cauza izbucnirilor sale grosolane și lipsite de respect din timpul turneului. Numărul 2 mondial i-a numit pe fani „idioți” și fără „creier” și a pus sub semnul întrebării inteligența unui arbitru, scrie Insider.

Aproape în fiecare etapă a Australian Open din acest an, Daniil Medvedev s-a trezit batjocorit de mulțime.

După înfrângerea sa în finala de duminică cu Rafael Nadal, unde a fost din nou batjocorit de secțiuni ale Rod Laver Arena, numărul doi mondial a susținut că a fost maltratat de fani pe tot parcursul turneului pur și simplu pentru că este rus.

Medvedev nu a furnizat dovezi specifice pentru afirmația sa, iar motivul real pentru care a fost supus oricărui abuz sau lipsă de respect din partea fanilor are probabil mai degrabă de-a face cu propria sa atitudine.

Din prima rundă, tânărul de 25 de ani a gemut și a gemut la orice ocazie aparent, insultând în același timp oameni din spectrul tenisului, inclusiv arbitrii, personalul stadionului, adversarii și fanii.

După victoria din turul al doilea, el a acuzat în mod incorect membrii mulțimii că îl batjocoresc când de fapt doar imitau celebrul gest „SIUUUU” al lui Cristiano Ronaldo.

În timpul victoriei în runda a patra în fața americanului Maxime Cressy și-a numit adversarul „plictisitor” și „norocos”.

În sferturile de finală, el a numit un operator de ecran un „idiot” fără „creier”.

Dezordinea, care amintește de faimoasele izbucniri ale lui John McEnroe, l-a făcut pe Medvedev să pună la îndoială în mod direct competența arbitrului, pe care îl numește prost și țipă la el într-un mod pe care chiar și cel mai fidel fan ar recunoaște că este profund lipsit de respect.

Medvedev și-a cerut scuze după meci.

