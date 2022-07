Cristiano Ronaldo se va întâlni cu Erik ten Hag pentru a discuta despre viitorul său la echipă

Cristiano Ronaldo urmează să se întâlnească marți cu managerul lui Manchester United, Erik ten Hag, pentru a discuta despre viitorul său la club.

Atacantul portughez, în vârstă de 37 de ani, dorește ca clubul să îl lase să plece în această vară și a ratat turneul de pre-sezon al lui United în Thailanda și Australia din motive personale, scrie BBC.

El încă nu s-a antrenat cu echipa, dar a zburat înapoi la Manchester.

Ten Hag a declarat anterior că Ronaldo „nu este de vânzare” și că „face parte din planurile noastre”.

Ronaldo a revenit la United în sezonul trecut, după ce a jucat pentru Real Madrid și Juventus.

Ten Hag a declarat că a vorbit cu Ronaldo înainte de turneu, explicând: „Am avut o discuție bună. Rămâne între mine și Cristiano”.

Absența lui Ronaldo de la turneu a alimentat speculațiile privind viitorul său, după ce a lipsit și de atrenamentele de pre-sezon de la Carrington.

În schimb, el s-a antrenat la sediul echipei naționale a Portugaliei.

Ronaldo a fost cel mai bun marcator al lui United în sezonul trecut – și al treilea în Premier League – dar forma generală a clubului a fost considerată o mare dezamăgire.

United a terminat pe locul șase în Premier League, astfel că a ratat calificarea în Liga Campionilor, ceea ce înseamnă că Ronaldo, care mai are un an de contract cu United plus un an opțional, va participa pentru prima dată în Europa League.

Nu este un lucru pe care îl privește cu plăcere, iar câștigătorul de cinci ori al Balonului de Aur consideră că ar putea exista opțiuni mai atractive pentru el în această etapă a carierei sale.

Chelsea nu mai este interesată de jucător, în timp ce el a fost, de asemenea, purtat de Bayern Munchen și Atletico Madrid.

Se înțelege că United nu îl consideră pe Ronaldo ca fiind un jucător care este de vânzare.

United joacă sâmbătă cu Atletico Madrid în Norvegia, înainte de ultimul meci de pre-sezon de pe Old Trafford împotriva lui Rayo Vallecano, duminică.

Primul lor meci din noul sezon este acasă cu Brighton, duminică, 7 august.

