Propaganda, arma surpriză a Ucrainei în lupta cu Rusia

În cazul unui conflict armat, propaganda mediatică ar veni în folosul Ucrainei pentru a mai diminua pierderile provocate de un eventual atac venit de la granița cu Rusia și din partea acesteia.

Ucraina face tot ce-i stă în putere pentru a evita un conflict armat cu Rusia. Dar asta nu înseamnă că nu ia și măsuri dacă acest lucru s-ar petrece.



Recent, marele campion la box Vitali Klitschsko a fost scos la înaintare în dorința de a atrage și câștiga simpatia internațională de partea Ucrainei.



Fostul campion mondial la categoria grea Vitali Klitschko, primarul oraşului Kiev, l-a criticat dur pe preşedintele rus Vladimir Putin, el spunând că acesta este “o cangrenă” pentru Europa. Klitschko a început să facă pregătire militară împreună cu rezervişti ucraineni, în contextul tensiunilor dintre Rusia şi Ucraina, relatează New York Post.



Klitschko, în vârstă de 50 de ani, primar al Kievului din 2014, a declarat pentru Daily Telegraph, preluat de news.ro, că o pregătire militară este esenţială pentru oficialii de nivel înalt şi mediu din Ucraina. “Mulţi dintre noi am făcut armata şi trebuie să ne amintim ce am învăţat atunci.

Cred că o astfel de pregătire este esenţială pentru oficialii de nivel înalt şi mediu ai unei ţări care este în război de aproape opt ani”, a afirmat fostul sportiv. Potrivit presei, cei 100.000 de rezervişti ai Ucrainei sunt împărţiţi în 25 de unităţi care au ca sarcini protejarea locurilor cheie şi menţinerea ordinii pe vreme de război.



Multiplu campion WBO și WBC, boxerul de 2,03 metri a fost ales primar al Kievului în 2014.

Împreună cu fratele său mai mic Wladimir, a dominat categoria grea în perioada 2006-2015, cunoscută drept ”Era Klitschko”.

Rusia a început să trimită forţe armate şi echipamente militare la frontiera sa din vest cu Ucraina, în aprilie anul trecut.

Vineri, preşedintele american Joe Biden a spus că l-a avertizat pe Putin că orice atac ar atrage sancţiuni dure.



Ca răspuns, Rusia a testat aproximativ 10 noi rachete de croazieră hipersonice Zircon de pe o fregată şi încă două de pe un submarin, a anunţat vineri agenţia de ştiri Interfax, citând informaţii de la Flota de nord, scrie News.ro.

Preşedintele rus Vladimir Putin a lăudat rachetele Zircon ca parte a unei noi generaţii de sisteme de arme de neegalat.

Totodată, mii de civili ucraineni s-au înscris pentru a învăţa abilităţi de luptă în programele de antrenament create şi conduse de guvern şi grupuri paramilitare private.

Programele fac parte din planul strategic de apărare al ţării în cazul unei potenţiale invazii a Rusiei – pentru a stimula o rezistenţă civilă care să poată continua lupta dacă armata ucraineană este copleşită, scrie New York Times.



Ucraina a tras o lecţie din războaiele Statelor Unite din Irak şi Afganistan din ultimele două decenii, când gherilele au oferit rezistenţă de durată în faţa puterii de foc americane cu mult superioare.



„Avem o armată puternică, dar nu suficient de performantă pentru a ne apăra împotriva Rusiei”, a declarat Marta Yuzkiv, medic care lucrează în cercetare clinică, înscrisă luna trecută în programul de antrenament militar. „Dacă suntem ocupaţi, noi vom deveni rezistenţa naţională”, a adăugat aceasta, transmite orange.ro.

Propaganda Ucrainei se adresează celor din jurul ei pentru a presa Rusia să renunțe la atacul iminent



Pe lângă tactica militară care se testează prin aceste exerciții, un alt lucru vrea să-l obțină Ucraina prin dezvăluirea opiniei publice internaționale a acestor strategii.

Războiul propagandistic se desfășoară sub ochii noștri și este foarte util pentru a atrage mai multe țări străine de partea ucrainenilor.



„Ucraina, cu îndreptățire într-o mare măsură, face ceea ce a făcut și Georgia în 2008. A încercat să atragă în confruntarea cu colosul din est forțele occidentale, inclusiv forțele NATO. Documentele care indică o iminentă invazie a Federației Ruse în Ucraina trebuie înțelese și din această perspectivă. Însă în Ucraina nu e în situația din Georgia din 2008. Domnul Zelenski nu este domnul Mihail Saakașvili. Este un personaj mult mai temperat care a fost ales de ucraineni nu pentru a începe un nou război, ci pentru a căuta soluții de pace cu Rusia”, afirma Dan Dungaciu, acum ceva vreme, la postul Antena 3.



Aceeași tactică a fost folosită și de Serbia, acum 23 de ani în războiul cu NATO, când a fost atacată pentru a o forța să înceteze operațiunile militare din Kosovo.

Învăţând lecţia amară a zdrobitoarelor înfrângeri mediatice şi imagologice suferite pe plan internaţional în timpul conflictelor cu croaţii şi bosniacii din anii 1991-1995, Belgradul şi-a luat din timp măsuri severe de precauţie.

Legea privind Informaţiile Publice din 20 octombrie 1998 a asigurat justificarea legală a măsurilor represive şi de cenzură în plan mediatic ale regimului Miloşevici, chiar dacă ele contraveneau flagrant documentelor Naţiunilor Unite şi europene privind drepturile omului, libertăţii de expresie.



Conform acestor prevederi legale, mass-media sârbă nu mai putea difuza programe sau informaţii de provenienţă străină, dar şi internă, dacă acestea aveau „un conţinut politic sau propagandistic“ susceptibil de a induce populaţiei frică, panică sau defetism.



Ucraina are modele de urmat pentru a ține piept măcar mediatic Rusiei, diminuând semnificativ propaganda internă a Kremlinului pentru atac.

Acest lucru ar ajuta-o cu siguranță pentru ca întreaga comunitate internațională să poată pune presiune pe Rusia și să o determine să renunțe la începerea sau la continuarea unei ofensive militare în Ucraina.

