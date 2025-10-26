Evenimentul marchează una dintre cele mai importante zile din istoria recentă a Bisericii Ortodoxe Române, în contextul celebrării centenarului ridicării sale la rangul de Patriarhie

Sfințirea picturii Catedralei Naționale a adus duminică la București figuri importante ale vieții politice și religioase. Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan asistă, alături de mii de pelerini și oficiali străini, la momentul solemn oficiat de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române.

Ceremonia religioasă a început dimineață, la ora 7:30, cu Sfânta Liturghie, și se va încheia în jurul prânzului, la 12:30. Pe esplanada Catedralei Naționale și în zonele adiacente sunt așteptați peste 100.000 de credincioși, în timp ce 2.500 de invitați oficiali, între care președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, membri ai Guvernului României și reprezentanți ai bisericilor ortodoxe surori, vor participa la ceremonie din interiorul lăcașului.

Sărbătoarea religioasă va fi urmată, luni seară, de un moment de înaltă simbolistică diplomatică. La ora 18:00, președintele Nicușor Dan îi va primi la Palatul Cotroceni pe Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și pe Patriarhul Daniel, într-o întâlnire oficială menită să sublinieze legăturile strânse dintre Patriarhia Română și Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol.

În cadrul ceremoniei, programată pentru ora 18:30, Patriarhul Bartolomeu I va primi o distincție prezidențială, ca recunoaștere a contribuției sale la promovarea dialogului interortodox și a sprijinului oferit Bisericii Ortodoxe Române. Tot atunci, și Patriarhia Română va fi decorată pentru rolul său în consolidarea spiritualității naționale și în promovarea valorilor creștine.

Vizita Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I în România se înscrie într-un context aniversar, marcând atât Centenarul Patriarhiei Române, cât și apropierea de final a lucrărilor de pictură ale celui mai amplu edificiu religios, construit în Europa de Est în ultimele decenii.

