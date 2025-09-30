Evenimentul aniversar coincide cu ședința de toamnă a Sfântului Sinod

Biserica Ortodoxă Română sărbătorește împlinirea a 18 ani de la momentul în care Preafericitul Părinte Daniel a fost ales și instalat ca Patriarh. Evenimentul aniversar coincide cu ședința de toamnă a Sfântului Sinod, desfășurată în perioada 29-30 septembrie 2025, dedicată pregătirilor pentru sfințirea Catedralei Naționale și altor teme majore aflate pe agendă.

„Manifestările vor avea loc într-un cadru sinodal, ca semn de recunoștință față de Dumnezeu pentru binecuvântările revărsate asupra Bisericii și asupra Preafericitului Părinte Patriarh Daniel în acești 18 ani de slujire rodnică”, a transmis Biroul de presă al Patriarhiei Române.

Patriarhul Daniel a fost întronizat la 30 septembrie 2007, în prezența unor înalți demnitari români, reprezentanți ai tuturor Bisericilor Ortodoxe, ai cultelor creștine din întreaga lume și a peste 90 de ierarhi veniți din 30 de delegații internaționale.

Născut la 22 iulie 1951 în satul Dobrești (județul Timiș), Daniel Ciobotea a urmat studii teologice la Sibiu și Strasbourg, unde și-a susținut doctoratul în 1979. A predat la Institutul Ecumenic de la Bossey, Elveția, devenind ulterior director adjunct. A intrat în monahism în 1987 la Mănăstirea Sihăstria, iar trei ani mai târziu, a fost ales Mitropolit al Moldovei și Bucovinei. După moartea Patriarhului Teoctist, în 2007, Sfântul Sinod l-a ales Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

