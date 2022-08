Marea Britanie ajută Ucraina să curețe minele marine rusești din Odesa

Exporturile de cereale din Marea Neagră au fost împiedicate de explozivi, cu consecințe devastatoare pentru cei mai săraci oameni din lume, în timp ce prețurile alimentelor cresc.

Marea Britanie antrenează soldați ucraineni cu privire la modul de utilizare a dronelor de vânătoare de mine care vor fi folosite pentru a curăța portul Odesa.

Marea Britanie va dona șase submersibile pentru a ajuta Kievul să curețe coasta sa de minele rusești pentru a permite trecerea în siguranță a navelor civile care transportă cerealele.

Trei dintre aceste vor fi furnizate din stocurile existente ale Marii Britanii, iar alte trei vor fi achiziționate din industrie.

Zeci de angajați ucraineni vor fi învățați să folosească vehiculele autonome de vânătoare de mine Remus 100 de către Grupul de exploatare a amenințărilor și scufundări al Marinei Regale (DTXG), împreună cu specialiști din Flota a 6-a a Marinei SUA.

Primul curs de pregătire de trei săptămâni este deja în desfășurare la o bază Royal Navy din Marea Britanie.

„Este important pentru viața pașnică și transportul internațional”

Misiunea de deminare va fi „esențială pentru Ucraina”.

Dronele vor fi folosite pentru a demina zonele din Odesa din apropierea infrastructurii. Se crede că va fi nevoie de cel puțin zece ani pentru a curăța toate regiunile cu războiul care continuă.

Rusia a armat alimentele distrugând agricultura ucraineană și blocând porturile țării la Marea Neagră pentru a preveni exporturile, cu consecințe devastatoare pentru cei mai săraci oameni din lume.

Un număr mic de nave care transportau cereale au părăsit Ucraina de când ONU a încheiat un acord în iulie pentru a permite exporturile de alimente, dar eforturile de a scoate alimente din țară continuă să fie îngreunate de minele maritime lăsate de forțele ruse de-a lungul coastei Ucrainei.

Drona Remus va fi folosită pentru a căuta muniții în ape destul de puțin adânci prin scanarea fundului mării cu sonarul. Drona nu este p

Drona submersibilă Remus 100 este proiectată pentru a fi utilizată în medii de coastă puțin adânci, funcționând la adâncimi de până la 100 m, unde poate localiza mine folosind senzori sonar.

Orice mină poate fi apoi distrusă pe loc sau mutată într-o zonă sigură pentru a fi aruncată în aer.

Ben Wallace, secretarul britanic al Apărării, a declarat: „Nu trebuie lăsate să aibă succes încercările cinice ale Rusiei de a limita aprovizionarea mondială cu alimente la răscumpărare.

„Acest echipament și antrenament vital vor ajuta Ucraina să-și facă apele sigure, ajutând la fluidizarea fluxului de cereale către restul lumii și sprijinind Forțele Armate ale Ucrainei în timp ce încearcă să-și apere coasta și porturile.”

Locotenentul James Carpenter, membru al DTXG, a spus că Remus poate acoperi o zonă mult mai mare decât o echipă de scafandri.

„Suntem mai degrabă produsul final al funcției de distrugere”, a spus el.

„Marea este un loc foarte mare. Pentru a căuta aceste zone mari, aveți nevoie de vehicule autonome cu un sonar cu scanare laterală pentru a localiza obiecte fie pe fundul mării, fie legate de ceva în apă care ar putea face rău.

„Multe dintre aceste lucruri sunt situate pe fundul mării și sunt foarte greu de găsit.”

Odată localizat, fie o a doua dronă cu o cameră, fie un scafandru este folosit pentru a identifica obiectul și a-l pregăti pentru distrugere, dacă este necesar. Misiunea de vânătoare a minelor de la Odesa va „curăța traseul” pentru încărcăturile civile de cereale.

„Este ca o zonă dragată, o zonă liberă pe care o pot folosi pentru a scoate aceste cereale și transport maritim important din Ucraina”, a spus Lt Carpenter. „Acesta este lucrul important”.

Minele de pe fundul mării nu se desprind pentru a pluti și lovesc fizic navele care trec deasupra lor.

În schimb, odată ce detectează o navă, detonează. „Efectul pulsului de bule” rezultat multiplică explozia pe măsură ce gazele care explodează urcă spre suprafață.

„Poate sparge spatele navelor”, a spus Lt Carpenter. „Poate fi catastrofal pentru transportul în apele de coastă.”

Remus 100 are aproximativ 1,6 m lungime și are forma unei torpile. Nu are elemente explozive, dar poartă două sonare cu scanare laterală.

Odată programată pe o navă sau pe o bază de țărm, drona caută o zonă într-un model de circuit de curse. Este capabilă să detecteze obiecte suspecte la fel de mici precum mingii de fotbal.

Datele și imaginile produse sunt apoi analizate pentru a decide dacă au fost identificate „contacte asemănătoare minei”.

Amiralul Sir Ben Key, Primul Lord al Mării și Șeful Statului Major Naval, a declarat: „Prin abilitățile experților care sunt predate aici, aliații noștri ucraineni vor putea să-și curețe propriile ape de mine.

„Aceste arme vizează transportul fără discriminare, dar afectează în special traficul civil și comerțul și au avut un impact devastator asupra libertății de navigație în Marea Neagră.

„Acest antrenament este o altă demonstrație puternică a angajamentului continuu al Marii Britanii față de Ucraina în lupta lor pentru a-și apăra țara și pentru a respinge agresiunea rusă”.

‘Acesta este război. Dar victoria va fi cu noi’

Andrii a spus că echipa a făcut o scurtă pauză pentru a marca Ziua Independenței Ucrainei pe 24 august.

„În adâncul sufletului, sărbătorim”, a spus el, „dar înțelegem cât de important este acest proces și cât de scurt este timpul pentru a învăța. Vedem Rusia ca pe o țară teroristă.

„Vom lupta până ne vom recupera tot teritoriul, Crimeea și toate teritoriile noastre Donețk și Lugansk. Familia mea este acolo, prietenii mei sunt acolo. Victoria va fi cu noi.”

Vasyl a fost de acord. „Încercăm să sărbătorim în sufletele noastre, dar încă suferim pentru comunitatea noastră civilă.

„Mesajul meu către întreaga națiune ucraineană este: fiți puternici, aveți răbdare. Nu este o treabă ușoară. Acesta este război. Dar victoria va fi cu noi.”