Duminică seară, românii vor putea asista la un spectacol ceresc deosebit, o eclipsă totală de Lună, fenomen rar care va colora astrul nocturn în roșu aprins. Observatorul Astronomic din București va fi deschis publicului între orele 20:00 și 24:00, însă cei interesați sunt avertizați că se pot forma cozi la intrare.

Evenimentul începe la ora 18:28, când Luna intră în penumbră, dar din România va putea fi observat, abia după ora 19:37, când satelitul natural răsare deja, parțial acoperit de umbra Pământului. Cea mai spectaculoasă etapă, totalitatea, are loc între 20:30 și 21:52, cu maximul la 21:21. Întregul fenomen durează până aproape de miezul nopții, la ora 23:55.

Eclipsa coincide cu faza de Lună plină, iar efectul vizual cel mai intens este dat de faptul că atmosfera terestră filtrează lumina solară, lăsând să ajungă la Lună doar razele roșiatice. Astfel se explică denumirea populară de „Lună sângerie”. Nuanța discului poate varia de la portocaliu la roșu ruginiu, în funcție de claritatea atmosferei.

Un alt detaliu al serii: pe cer va putea fi zărită, pentru scurt timp, doar planeta Marte. Planeta roșie va fi vizibilă slab, aproape de orizont, până în jurul orei 21.

Următoarea eclipsă totală de Lună vizibilă din România va avea loc abia pe 31 decembrie 2028, chiar în noaptea de Revelion, ceea ce face ca evenimentul de duminică să fie cu atât mai prețios pentru pasionații de astronomie.

