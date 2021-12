La Sovata, Lacul Ursu aduce tuturor răsplata

Am ajuns la Sovata, chiar lângă Lacul Ursu, cu dureri la umărul drept, care reapăruseră, după ce fusese dislocat și pus la loc, acum 2 ani și 8 luni după un accident pe cea mai periculoasă pârtie din Austria și Europa, celebra Harakiri din capitala Tirolului de est, Mayrhofen.



Am șofat aproape 350 km cu junghiuri sâcâitoare, dar am intuit că aici voi primi o evaluare și un tratament care să mai vindece afecțiunea care nu-mi dădea pace.



Doamna medic Cristina Jeremias Fulop Nagy m-a consultat și a constatat că umărul avea o inflamație, o bursită, în urma unor exerciții de forță pe care le-am făcut, fără încălzire prealabilă, cu câteva zile înainte de a ajunge la Sovata.



La Sovata, apa sărată din Lacul Ursu face minuni pentru traumele vechi locomotorii

Tratamentul de ameliorare a fost recomandat rapid. Era chiar acolo. A trebuit să stau 20 minute în apa sărată din bazinul hotelului Ursina, alimentat chiar din Lacul Ursu, de afară.

Completat cu o saună la peste 90 grade Celsius, umărul a început să-și revină. Puteam să-l mișc în toate direcțiile care până atunci însemnau numai durere.

Sigur a ajutat și palinca locală de caise, pere sau gutui de 48 grade pe care gazdele ne-au oferit-o la prânz și la cină pentru ca discuțiile cu medicii și cei din zonă să fie cât mai plăcute și ușor de rememorat.

Pentru cei mai puțin inițiați în tainele licorilor tari din Ardeal, experiența poate fi una care să le taie respirația.

Dar nu ar fi o problemă nici asta pentru că, pe lângă vindecarea afecțiunilor reumatismale, la Sovata îmbunătățirea respirației și imunitatea respiratorie poate fi crescută prin proceduri cu efect local efectuate în bazele de tratament ale hotelurilor Ensana (Sovata, Brădet, Ursina).

Programele respiratorii efectuate în bazele de tratament conțin proceduri care cresc apărarea locală la nivelul mucoaselor tractului respirator – cavitate nazală, sinusuri, rino-faringe, trahee, bronhii, alveole – prin creșterea nivelului de imunoglobuline A și a calității mucusului, scăderea nivelului de histamină alergizantă, activarea aparatului ciliar de îndepărtare a impurităților, respectiv îmbunătățirea ventilației prin antrenarea mușchilor respiratori și creșterea flexibilității cutiei toracice.

Toate acestea se realizează prin prescrierea de oxigenoterapie forte – care combină inhalarea de oxigen concentrat 80% cu efort cardio moderat, confortabil, la bicicleta orizontală– efortul produce deschiderea suplimentară de vase de sânge cu antrenarea în circulația generală a unei cantități mari de oxigen – cu efect revigorant, antibacterian, antitumoral general, în paralel cu readaptarea rapidă la efort în câteva zile, efect altfel mai dificil de obținut în timp scurt la sedentari.



„ Aici avem sala de oxigenoterapie. Vedeți bicicleta statică, practic prin mișcare organismul, prin țesuturi, se oxigenează. Vine pacientul, i se pune o mască de oxigen, oxigenoterapie simplă sau forte, țesuturile se oxigenează altfel, mai bine, crește capacitatea pulmonară, pacientul începe să se simtă bine. O folosim de obicei la pacienții cu patologii pulmonare, dar nu numai, și la cei post-Covid. La pacienții cronici, să nu fie într-o fază acută, subacută a patologiei. ”, ne explică medicul Cristina Jeremias Fulop Nagy.



Pentru pacienții care au trecut prin infecția cu Sars-Cov-2 protocoalele sunt diferite față de ceilalți pacienți.

„ Toți pacienții post Covid trebuie să vină verificați de medicul de familie, cu toate aparatele și sistemele verificate, cu radiografie pulmonară făcută cu 30 de zile înainte de a veni aici, dacă a avut Covid. Și pentru că infecția Covid nu este o boală pulmonară, ci una sistemică, atunci am spus că orice terapie aplici poate avea o repercursiune asupra unui alt sistem, sistemul cardiovascular, spre exemplu. Pacientul nu trebuie să fie într-o stare mare de slăbiciune. ”, spune medicul George Ștefan Vasilescu.



Și dacă vrei să mergi direct la o cură de aerosoli naturali, atunci, la doar 5 kilometri de Sovata, ai Salina de la Praid.

„ Este cel mai mare zăcământ de sare din lume. Avem 650000 de turiști/ an din toată Europa. Exploatarea sării se ridică la 120.000 tone de sare pe an. Praidul mai are sare cam 100-150 de ani.

Prima mină din istoria Praidului a fost mina Iosif. Prima galerie a fost începută în anul 1762 de un inginer austriac. 260 de trepte sunt la intrarea în galeria Iosif, temperatura este de 16 grade, nu contează că e iarnă sau vară. Înălțimea e de 12-14 metri, pe fiecare jumătate( de galerie- n.r.) circulă autobuzele, în spate este o capelă. După schele este și o cramă și un restaurant.

Se poate cumpăra și abonament pe 5 zile pentru tratament, iar costul per zi scade de la 35 lei la 17 lei și așa este mai bine pentru un sejur lung.”, ne spune Kovacs Arthur, ghid la Salina Praid.

Zăcămintele de sare ies la suprafață în această zonă. Ne face o drumeție prin Canionul Sării un localnic șugubăț, plin de replici savuroase și umor involuntar pornit din faptul că prima limba a lui este maghiara, nu românA.

„ Suntem la poalele munților Gurghiului care este un munte vulcanic adormit, un munte tânăr. Avem cel mai lung șir vulcanic din Europa, aici în Transilvania de la Oaș până la Harghita, avem 6 munți vulcanici care coboară de la nord la sud.



Trebuie să știm că unde suntem noi aici, în regiunea sării, a fost acum milioane de ani o mare intercontinentală. Nu era de dimensiuni mari, era „mai mic așa” și cum s-a dizolvat a rămas sarea care se vede și la Sovata, și la Praid și să zicem că și asta a contribuit la dezvoltarea orașelor Praid și Sovata: sarea. Dacă nu erau sedimentele de sare nu se forma Lacul Ursu, nu era lac helioterm, era un lac oarecare și nu aveam nici salina.” , aflăm de la Szabo Zsolt originea geologică a locului.

Sovata și zona de lângă Lacul Ursu poate fi o întâlnire cu marele patruped al pădurilor noastre



O plimbare pe aici poate fi și o întâlnire cu ursul.

„ Trebuie să avem grijă de noi( în Canionul Sării-n.r.) pentru că urșii umblă dimineață o dată și apoi seara.

Atunci când te întâlnești față în față cu ursul, periculos este dacă întâlnirea e bruscă sau nimerim între ursoaică și pui, și nu trebuie să fugim pentru că ursul fuge și mai repede, nu trebuie să ne cățărăm pe copac pentru că ursul se cațără și mai bine, nu trebuie să ne ascundem pentru că ursul se ascunde și mai bine. ”, ne avertizează Zsolt despre pericolele ce pot apărea.

Priveliștea seamană cu peisajele sălbatice, aflate la zeci de mii de kilometri distanță de România.

„ Dacă mergem pe cursul râului vedem ca și cum râul Colorado( din SUA-n.r.) ar fi săpat canionul, Grand Canyon, acesta e un mic canion, Small Canyon, format de râul Corund. ”, se arată entuziasmat mucalitul nostru însoțitor secui, Szabo Zsolt.

Pentru cei care vor să încerce senzații tari pentru a-și căli rezistența organismului, aici se pot face și băi în zăpadă.

„ Am încercat în zăpadă, doar în slipi, și știți cât de bine este. Trebuie să fie zăpada fresh, proaspătă și vă dați de-a rostogolul. După aia vă veți simți extraordinar.”, se laudă Szabo Zsolt cu experiența desprinsă din povestirile și tradițiile rusești sau nordice.

Sovata are și un record termic puțin știut de cei mai mulți.

„ În anul 1901 a fost măsurată la 1,5 metri( adâncimea măsurătorii din Lacul Ursu- n.r.) și a avut temperatura de 78oC. S-a încâlzit până la 78oC. Sarea captează razele soarelui și ține pentru că vin de acolo două „pâroaie” cu apă dulce care „se așterne”, iar la fund avem apa sărată care ține cald întreg ansamblul.”, ne explică Szabo Zsolt, ghidul nostru în plimbarea salină din zona Sovata-Praid-Canionul Sării.



Ne-am grăbit să terminăm plimbarea pentru că mulți dintre colegi aveau programată la baza de tratament o cură cu nămol din Lacul Ursu.



Aici, la Sovata, totul vindecă, dar e musai să știi că aurul negru extras din Lacul Ursu este fără egal.

Nămolul pleidogen, utilizat în baza de tratament Ensana Health Spa Sovata are proprietăți terapeutice de înaltă calitate, iar efectele sale benefice durează minim 6 luni.



„ Acest tip de nămol se remarcă printr-un conținut crescut de substanțe organice și anorganice, în special biostimuline și minerale (mai ales sare). Ca și hidropexia și termopexia (înmagazinarea de căldură) ridicată, asigură un efect intens de transfer de substanțe biotrofice și căldură la aplicarea pe corp. Efectele se mențin multe ore de la terminarea procedurii, se cumulează de la o procedură la alta și induc activare neuro-imuno-endocrină pe termen lung.”, explică dr. Suzana Pretorian, balneolog Ensana Health Spa Hotels Sovata.



Află că „ nămolurile sapropelice din lacuri sărate solicită mai mult sistemul cardio-vascular și imunitatea, spre deosebire de cele sapropelice de liman (bogate în minerale, dar cu conținut mai scăzut de sare) sau cele de turbă. Nămolurile sapropelice de liman și cele de turbă se pretează mai bine la persoane vârstnice, inclusiv cu afecțiuni cardio-vasculare sau alte afecțiuni asociate, controlate medicamentos.”, precizează dr. Suzana Pretorian, de la Ensana Health Spa Hotels Sovata.



Dintre beneficiile curei cu nămol amintim că scad durerile, inflamațiile și retenția de apă; căldura emanată relaxează tensiunile și contracturile musculare, împachetările cu nămol au și o serie de efecte generale: relaxare neuro-psihică, ameliorarea insomniei, efect antistres.

Un sejur la Sovata este o experiență uimitor de plăcută, o stațiune și un loc ce îmbină armonios tradițiile locale cu evoluția tehnicilor medicale și confortul dat de standardele moderne și înalte ale locurilor de cazare.

La Sovata pleci vesel ca fata lui tata!