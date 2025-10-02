Organizația cere stabilirea unor plafoane pentru cheltuielile de propagandă și marcarea clară a publicității politice

Expert Forum (EFOR) lansează un apel public către liderii principalelor partide aflate la guvernare, solicitând măsuri ferme pentru reconstruirea încrederii în integritatea și echitatea finanțării politice. Organizația cere reducerea urgentă a subvențiilor acordate formațiunilor politice, transparentizarea contractelor pentru presă și propagandă, precum și modificarea legislației, pentru a elimina vulnerabilitățile majore, observate în ultimii doi ani electorali.

Într-o scrisoare deschisă adresată premierului Ilie Bolojan, președintelui PSD Sorin Grindeanu, liderului USR Dominic Fritz, președintelui UDMR Kelemen Hunor, președintelui Senatului Mircea Abrudean și șefului AEP Zsombor Vajda, EFOR subliniază că partidele nu au făcut nici un pas concret pentru reducerea subvențiilor politice după alegeri, deși promisiuni în acest sens au existat. „Banii pentru partide sunt pur și simplu prea mulți și îi favorizează clar pe cei aflați deja la putere. Chiar și o reducere de 10% ar fi fost un semnal, dar nici aceasta nu s-a realizat, în ciuda promisiunilor și așteptărilor electoratului”, transmite organizația.

EFOR critică lipsa de transparență a liderilor politici în privința contractelor pentru presă și propagandă, acuzând o atitudine „ofensatoare” față de întrebările legitime ale jurnaliștilor. Deși legea actuală este considerată deficitară, nimic nu împiedică partidele să publice voluntar informațiile privind sumele și destinatarii acestor contracte. Organizația cere stabilirea unor plafoane pentru cheltuielile de propagandă și marcarea clară a publicității politice, în concordanță cu noul Regulament European 2024/900, care impune reguli stricte de transparență.

Un alt punct critic vizează sistemul de rambursare a cheltuielilor electorale. Prin rectificarea bugetară, se alocă încă 169 de milioane de lei pentru rambursările de la prezidențiale, într-un sistem „prea generos” care a făcut ca majoritatea actorilor politici să depindă masiv de bani publici. EFOR atrage atenția că regulile privind rambursările sunt neclare, inclusiv în ceea ce privește donațiile și returnarea fondurilor către persoane sau firme. Lipsa unor verificări riguroase privind proveniența banilor poate crea vulnerabilități serioase pentru integritatea proceselor electorale.

Organizația solicită Parlamentului să corecteze rapid legislația privind finanțarea partidelor și a campaniilor electorale. Printre măsurile propuse se numără: publicarea numelor finanțatorilor campaniilor, limitarea anuală a donațiilor și împrumuturilor corelată cu veniturile, raportări săptămânale obligatorii în campanie, consolidarea capacității de control interinstituțional și reglementarea terților implicați în campanii. De asemenea, EFOR cere o reglementare clară a condițiilor în care partidele sau candidații pot fi eliminați din competiție pentru abateri grave, inspirată și din exemplele recente din Republica Moldova.

Nu în ultimul rând, Expert Forum solicită revenirea la publicarea declarațiilor de avere și interese atât pentru politicieni, cât și pentru candidați, după decizia CCR care a eliminat această obligație. „Scandalurile din ultimii doi ani au demonstrat că aceste declarații sunt esențiale pentru transparență și pentru ca alegătorii să cunoască sursele reale de finanțare ale partidelor și candidaților”, precizează EFOR.

Organizația avertizează că, în lipsa unor măsuri ferme și rapide, încrederea publicului în finanțarea politică riscă să fie compromisă iremediabil, înaintea unui nou ciclu electoral.

Ultimele runde electorale, desfășurate între 2024 și prima jumătate a anului 2025, au reprezentat cel mai scump ciclu electoral de după 1989. Conform datelor Autorității Electorale Permanente, costurile totale, incluzând organizarea alegerilor locale, parlamentare, prezidențiale și europarlamentare, precum și rambursările către partide, au depășit 3 miliarde de lei. O mare parte din această sumă a fost destinată finanțării campaniilor electorale, subvențiilor și rambursărilor către competitorii politici, evidențiind dependența tot mai accentuată a partidelor de bani publici pentru susținerea activităților electorale.

