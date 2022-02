Klaus Iohannis nu e preocupat de români. Așa se explică de ce orice guvern ar veni la Palatul Victoria, Virgil Popescu e de facto sau de jure ministrul energiei. Cel care e de fapt boss-ul tagmei jefuitorilor. Cum sunt jefuiți românii cu facturile la energie? Încercăm să explicăm.

Majoritatea nu știe să citească facturile la energie. Aproape jumătate din prețul acestora se duce la stat. Există o taxă de congenerare (care ar trebui să finanțeze producătorii de energie verde), o acciză (de parcă a te încălzi este un lux), un TVA de 19 % și o taxă de transport.

85 % dintre producătorii de energie – curent – cum i se mai spune – sunt de stat. Prin dublarea tarifului, companiile producătoare își măresc profitul, în condițiile în care costurile de producție rămân constante. Energeticienilor nu li s-au mărit salariile.

Cum sunt jefuiți românii cu facturile la energie? Simplu: cu grupul de commando

Hidroelectrica avea anul trecut cel mai mic preț de producție: 140 de lei. Cu cât vinde pe piață? Cu 900 de lei. Românii au dat buzna peste această companie de stat, pentru că are cel mai mic preț de pe piață. Dar, stupoare. Conducerea nu găsește un soft contabil adaptat noii legi de compensare. Compensare care e o glumă. Toți mai mulți consumatori văd verde ceea ce e scris cu roșu pe factură. Un insignifiant 5-7 la sută.

Multe companii nu au trimis încă facturile pe luna ianuarie 2022.

Legea privind ajutorul de stat acordat cetățenilor și micro-intreprinderilor e o imensă păcăleală. Pur și simplu nu se aplică. Unde e Iulian Iancu, singurul pesedist capabil pe energie? Nu l-au mai trecut pe lista alegerilor parlamentare, pentru că a fluierat în biserica multinaționalelor. Înainte de a pleca din funcție, a promovat o lege prin care distribuitorii de gaz erau obligați să plătească trasul conductelor până în buza caselor românilor. Ce s-a întâmplat? Noul PSD l-a executat la comanda ambasadelor.

desen de Ștefan Popa Popa’S

Când mi-am tras conducta de gaz, am așteptat trei ani să se rezolve dosarul la Distrigaz Sud. O adevărată bătaie de joc. Am reușit cu bani, circa 2800 de lei, să duc conducta-n poartă. După promulgarea legii, i-am îndemnat pe vecini să nu mai plătească acest serviciu. Ce s-a întâmplat? Li s-a spus de la call-center că nu au bani. Dacă beneficiarul are nevoie, să plătească. Respectul pentru lege, nu e decât pentru căței.

Din MIA de lei de pe factură, 700 merg la stat

Din calcululele noastre, aproape 70 % din creșterile de preț se duc la stat, prin creșterea încasărilor la TVA – aplicat la o bază mult mai mare, iar companiile care beneficiază cel mai mult de pe urma acestor creșteri sunt ale statului sau controlate de stat. Și la gaze naturale, toate măririle de prețuri sunt suprataxate. Banii nu mai ajung la companii, se duc direct ca suprataxă la bugetul de stat. Orice sumă care depășește 45 lei/megawatt se cară direct la buget, ne șoptesc specialiștii.

La gaz e dezastru. Dacă înainte de liberalizare era 60 de bani mc, acum a ajuns și la 2 lei.

Companiile taxează diferit mc de gaz. Ca la noi, la Nimea’

Pe un post de televiziune, am prezentat factura primită de la fratele meu din Timișoara. A plătit la E-on 835 de lei pe 671 de mc de gaz. Imediat, ascultătorii mi-au trimis facturi de la alte companii, evident tot străine, care la același consum dădeau 1.700 de lei sau 1.900.

Dacă fratele de la Timișoara a fost fericitul posesor al unei subvenții de 152 de lei, ceilalți, vax albina. Nothing. Care nu vine de la pădurarii lui Notthingam Forest.

Pe toate televiziunile de casă ale guvernului se etalează salvatorii națiunii. Dar cine să-i mai creadă? Încă mai există naivi care-l ascultă pe Popescu – energie și nu-și plătesc facturile mărite, așteptându-l pe Sfântul Sisoe. Le explic, dar degeaba. Leguitorul, în prea marea sa obediență față de multinaționale, a trecut în lege că facturile au titluri executorii. În zadar își conjugă avocatul Gheorghe Piperea corzile vocale cu prevederile legii. Basta. Nu e crezut. Votanții noului PSD se uită în gura celor care apar la televizor.

Care e diferența dintre Cartel energetic și Cartelul Drogurilor? Cum care? Cartelul energetic e organizat de stat

Compensarea facturilor la energie reprezintă cea mai mare minciună oficială de după revoluție. Companiile de distribuție (în majoritatea lor străine n.a) nu aplică legea sau se fac că nu o înțeleg.

Cum în Columbia există Cartelul Drogurilor, așa și în România Cartelul Energiei. Acesta are un sediu social la Viena, o curea de transmisie rapidă cu Palatul Cotroceni și un fir roșu cu ministrul energiei.

De ce nu sesizează nimeni Consiliul Concurenței?

85 % dintre companiile de energie electrică sunt de stat. Produc ieftin și vând scump. Uneori de șase ori mai mult. În condițiile în care prețurile la cărbune, la uraniu, vânt sau soare nu s-au mărit, cum nici salariile energeticienilor, asistăm la cel mai mare jaf din istoria post-decembristă. Unii se îmbogățesc pe spinarea românilor. Cum de a plecat Chiriță, noul șef al ANRE, taman în criza energetică, în țările calde? Asta ca bonus că a triplat prețurile de referință.

Statul eșuat al lui Iohannis se vede azi în toată splendoarea sa. E putred de bogat din jefuirea românilor.

Există 8,9 milioane de locuințe în România. Dacă punem o sută de lei în plus la fiecare, statul adună un miliard (200 de milioane de EURO), doar într-o lună. Asta ca bonus legislativ. 1 miliard de lei pe luna martie 2022. Cum să nu iasă Cîțu și să anunțe triumfalist o creștere economică fără precedent?

Înainte de criză, statul se împrumuta masiv de la populație, prin celebrele titluri de stat. Acum ia bani gratis prin artificiala explozie a prețurilor la energie.

Vă mai mirați de ce țivilul Adrian Câciu nu mai iese la televizor, el abonatul acestora, înainte de montarea lui pe post de ministru al finanțelor?

Vocile lumii

Adrian Codîrlaşu

Analist financiar

„Da, inflaţia înseamnă încasări mai mari la bugetul de stat, atât din TVA, cât şi din profit sau venit şi în plus datoria publică rămâne constantă în lei, însă se va raporta la un PIB inflatat. Deci practic aşa se reduce datoria publică ca procent în PIB, cu inflaţie. Deci da, guvernul câştigă”, spune Adrian Codîrlaşu, vicepreşedintele Chartered Financial Analyst (CFA România), asociaţia analiştilor financiari.