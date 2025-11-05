Forumul din acest an continuă direcțiile stabilite la Summitul NATO de la Haga (iunie 2025), unde liderii Alianței au convenit creșterea semnificativă a investițiilor în apărare

Capitala găzduiește, în perioada 5–6 noiembrie 2025, una dintre cele mai importante reuniuni strategice ale anului — NATO-Industry Forum, organizat la Marriott Grand Hotel. Evenimentul este coordonat de Comandamentul Aliat pentru Transformare și de Divizia pentru Industrie de Apărare, Inovație și Armament din cadrul Statului Major Internațional al NATO, sub patronajul Secretarului General al Alianței, Mark Rutte, potrivit informațiilor oficiale publicate de Ministerul Apărării Naționale.

Tema ediției din acest an — „Reînarmarea NATO: Inovare, Accelerare, Susținere” — marchează o etapă cheie în consolidarea relației dintre Alianță și sectorul industrial, într-un context global dominat de competiția strategică și de nevoia urgentă de modernizare tehnologică în domeniul apărării.

Președintele României, Nicușor Dan, îl primește la Palatul Cotroceni pe Secretarul General al NATO, aflat la prima sa vizită oficială la București după preluarea mandatului. Cei doi lideri vor participa împreună la lucrările Forumului, pe 6 noiembrie, pentru a sublinia importanța parteneriatului euroatlantic și a investițiilor coordonate în securitate.

Forumul din acest an continuă direcțiile stabilite la Summitul NATO de la Haga (iunie 2025), unde liderii Alianței au convenit creșterea semnificativă a investițiilor în apărare. Evenimentul de la București își propune să definească modul în care aceste fonduri vor fi transformate în capabilități militare concrete, menite să consolideze capacitatea NATO de descurajare și apărare.

La reuniune participă lideri militari și civili de rang înalt, reprezentanți ai marilor companii de apărare, dar și ai industriei tehnologice, precum și oficiali din statele membre și partenere.

Edițiile precedente ale Forumului au avut loc la Washington (2019), Roma (2021) și Stockholm (2023). Cea mai recentă, desfășurată în capitala Suediei, a abordat tema „Abordarea împreună a noii realități strategice”, pe fondul războiului din Ucraina și al tensiunilor din Orientul Mijlociu, reunind peste 800 de participanți din 36 de țări.

Prin găzduirea Forumului, România își consolidează poziția de actor activ în arhitectura de securitate euroatlantică și devine un spațiu de dialog strategic între NATO și sectorul industrial global — un rol esențial într-o perioadă în care reînarmarea și inovația devin priorități ale lumii occidentale.

