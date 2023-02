Sondaj de Dragobete: E mai ușor să găsești locuința perfectă decât partenerul ideal

Cei mai mulți români (66%) consideră că e mai ușor să găsească locuința perfectă decât partenerul ideal, relevă un sondaj recent.

“În luna februarie, Storia.ro, platforma imobiliară cu cele mai multe anunțuri, a demarat un studiu prin care și-a propus să afle cum se raportează românii la deciziile legate de locuire în paralel cu deciziile legate de relații. Întrebați dacă e mai ușor să găsească locuința perfectă sau partenerul perfect, 66% dintre respondenți au ales varianta locuinței perfecte, în timp ce doar 34% au afirmat că este mai ușor să găsească locuința ideală”, se precizează într-un comunicat de presă remis cotidianului național “România liberă”.

Deciziile legate de locuire versus deciziile legate de relații

Majoritatea respondenților (61%) consideră că este mai simplu să renovezi o casă decât să organizezi o nuntă (39%), ceea ce ne arată că deciziile legate de locuire sunt percepute ca fiind mai simple decât cele legate de relații.

Întrebați la ce ar fi mai dispuși să facă compromisuri pentru a economisi bani, participanții la studiu au răspuns în proporție aproape egală că ar face compromisuri legate de organizarea nunții (52%) sau ar renunța la anumite criterii legate de alegerea locuinței (48%).

Deciziile imobiliare au venit, de cele mai multe ori, în urma unor schimbări personale, cele mai întâlnite de respondenți fiind: mutarea cu partenerul (22%), căsătoria (19%), apariția unui copil (17%), divorțul sau despărțirea (13%). Respondenții au mai menționat și următoarele evenimente personale care i-au făcut să se mute, cum ar fi: plecarea copiilor de acasă și mutarea într-o locuință mai mică, decesul unui partener sau neînțelegerile în familie.

Pentru cei cu vârstele cuprinse între 25 și 44 de ani, deciziile imobiliare au fost luate, de cele mai multe ori, atunci când s-au mutat cu partenerul de cuplu, opțiune aleasă de 1 din 3 respondenți. Totuși, pentru cei de peste 45 de ani, căsătoria a generat în cea mai mare măsură schimbarea locuinței (47%).

Când iau deciziile imobiliare și cât de mulțumiți sunt românii de locuințele lor

Întrebați dacă ar cumpăra o locuință cu un partener în situația în care nu sunt căsătoriți, cei mai mulți dintre respondenți (43%) sunt de părere că nu ar face acest pas până nu ar trece la pasul următor din relație, în timp ce 39% ar fi dispuși să cumpere împreună, iar 18% s-au declarat nesiguri. De asemenea, 81% dintre respondenți consideră că este important pentru un cuplu să locuiască împreună înainte de a se căsători. Tot din rezultatele sondajului a reieșit că pe măsură ce scade vârsta, respondenții sunt mai convinși că este important să locuiască împreună cu partenerul înainte de a se căsători – 95% dintre cei sub 25 de ani vs. 69% dintre cei de peste 55 de ani. De asemenea, cu cât respondenții sunt mai tineri, cu atât sunt mai dispuși să cumpere o locuință împreună cu cineva cu care nu sunt și căsătoriți – 58% dintre cei sub 25 de ani vs. 27% dintre cei de peste 55 de ani.

Atunci când au fost întrebați cât de mult își apreciază locuința, cei mai mulți dintre respondenți s-au declarat foarte mulțumiți de locuințele lor (38%), 30% sunt destul de mulțumiți și doar 5% sunt complet nesatisfăcuți de casa lor. Totuși, rezultatele femeilor stau diferit de cele ale bărbaților. Mai exact, 47% dintre bărbați își apreciază foarte mult locuința (44%), spre deosebire de femei (31%).

Răspunsurile au fost colectate prin intermediul unui sondaj Storia.ro, derulat pe platforma Storia.ro, în luna februarie 2023, pe un eșantion de 655 de respondenți.

