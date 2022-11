Cum să economisești bani cu cadourile de sărbători – 6 sfaturi de urmat

Românii cumpără din ce în ce mai multe cadouri cu ocazia Crăciunului. Astfel, în luna decembrie cei mai mulți bani se duc pe jucării, și apoi pe alte obiecte pe care dorim să le oferim celor dragi, cum ar fi haine, cărți, bijuterii, parfumuri și așa mai departe.



Aceste cadouri nu sunt făcute însă doar în timpul celor mai importante două date: Sfântul Nicolae și Crăciunul. În cea mai mare parte, cadourile de Crăciun sunt de obicei destinate familiei, în special părinților și copiilor, cu cel mai mare procent de cheltuieli. Urmează îndeaproape cadourile pe care le facem partenerilor noștri și apoi prietenilor. Desigur, principalul obiectiv al românilor este să surprindă destinatarii cadourilor, fară că acest lucru să implice un cost ridicat daca se poate. Crăciunul este momentul perfect pentru a aduce un zâmbet familiei sau prietenilor dragi atunci când deschid cadourile și primesc ceea ce și-au dorit. Acel articol vestimentar, acel pandantiv, acel joc video pe care îl așteptau… să vezi chipurile celor dragi la deschiderea acestor cadouri este, în sine, un cadou. Totuși, ținând cont de actualul context al crizei în care ne aflăm, cu toții ne dorim să economisim cât mai mult posibil, dar fară să lașam bradul de Crăciun fară cadouri sub el. Deci, vine întrebarea firească: Cum să economisești pentru cadouri de Crăciun?



Crăciunul este poziționat ca una dintre datele în care se concentrează una dintre perioadele de cea mai mare cheltuială de bani de-a lungul anului. Iți putem da câteva sfaturi, astfel încât să poți economisi.

1) Fă un buget

Înainte de a ieși să cumpăram cadouri, este necesar să ne cunoaștem situația economică, deoarece ne va ajuta să știm ce capacitate de plată avem avem. Poți să găsești numeroase cadouri pentru bărbați aici: https://www.oniogift.ro/cadouri-barbati, la preturi foarte bune, precum și cadouri femei. Trebuie să stabilim un buget maxim pe care să-l cheltuim pe cadouri de Crăciun, fară a ne afecta restul cheltuielilor lunare. Cel mai bun mod de a cunoaște aceste date este să facem o listă cu tot ce trebuie să plătim, de la facturi, la macare, și ulterior să stabilim bugetul pentru sărbători. Un alt sfat este să facem un buget aproximativ al banilor pe care urmează să-i cheltuim pentru fiecare persoană.

2) Anticiparea

Noi, românii, suntem cei mai buni când este vorba de a lasă cumpărăturile pentru ultimul moment. Majoritatea merge să caute un cadou cu câteva zile înainte de Crăciun. Dar acest comportament nu este cel mai indicat. Este foarte probabil că magazinele să ridice preturile pe măsură ce se apropie Crăciunul, sau să rămână mai puține produse, sau să nu mai fie dimensiuni etc. La fel, graba ne determină să cumpăram primul lucru pe care-l vedem, fară să ne lase timp să ne gândim la ceea ce ne dorim cu adevărat sau să comparăm prețurile. Un moment bun pentru a cumpără cadouri, este Black Friday. Multe persoane profita de aceasta zi pentru a începe să facă primele cumpărături de Crăciun, profitând de reducerile oferite de majoritatea magazinelor. În orice caz, să o faci în prealabil este întotdeauna o idee buna pentru a putea compara prețurile, a organiza cheltuielile etc.

3) Cadouri DIY

Este foarte la modă să faci tu însuți cadouri, ceea ce este cunoscut sub numele de DIY (Do it yourself). Aceste cadouri vor fi mult mai ieftine pentru că nu vă trebui decât să cumpăram lucruri mărunte pentru a le face sau să refolosim elemente pe care le avem deja acasă. În plus, cadourile DIY au o valoare sentimentală mai mare pentru că persoana care primește cadoul știe că a fost conceput exclusiv pentru ei. Sunt cadouri exclusive și personale, deci valoarea, în acest sens, este mai mare.

4) Caută oferte online

Achizițiile online sunt protagoniști în ultimii ani. De fapt, romanii au început să fie din ce în ce mai activi în acest sens. Nu doar datorita confortului pe care îl presupun, ci și datorită ofertelor pe care le găsim pe internet, cadourile de Craciun cumpărate online sunt cele mai bune. Multe companii își oferă produsele sau serviciile la prețuri mai mici atunci când sunt achiziționate online. În plus, prin intermediul paginilor web poți compara prețurile și vei afla ce cadou este mai convenabil.

5) Cumpără cadouri second hand

O altă opțiune de a salva acest Crăciun este să cumperi cadouri second-hand. Cadourile nu trebuie să fie întotdeauna noi și nepurtate. Putem găsi adevărate comori la un preț foarte bun. Unele produse sau obiecte second-hand sunt în stare perfectă și oferă aceeași calitate că și cele noi. Este o oportunitate foarte de a obține un cadou bun, la un preț foarte competitiv, și de a deveni sustenabil.

6) Jucării mai ieftine

Pentru a cumpăra jucării mai ieftine există opțiuni tot online. Există site-uri unde vei găsi jucări la mana a doua, sau le poți cumpără online cu reduceri, sau poți profita de vouchere de reducere. În orice caz, este indicat să faci un singur cadou bun mai degrabă decât multe altele inutile.



Există multe alternative pentru a nu fi nevoiți să cheltuim mulți bani pe cadouri de Crăciun. Trebuie să ne gândim dincolo de simpla tendință de a merge într-un magazin și de a cumpără ceva ce ne iese în cale, în ultimul moment. Procesul de achiziție ar trebui să fie făcut din timp și să facem o lista și să știm cât putem cheltui. Aceasta va fi cheia pentru atingerea obiectivelor noastre financiare cu ocazia acestui Crăciun.