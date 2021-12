Ce fel de cadouri de Crăciun vor oamenii, în 2021?

Decembrie este cea mai apreciată lună din an, pentru că este luna cadourilor de Crăciun. Potrivit statisticilor, anul acesta oamenii preferă anumite cadouri sub bradul de Crăciun, care includ în principal: carduri în numerar, vouchere, haine, încălțăminte, parfumuri, gadget-uri, cosmetice, etc.

Iată care sunt cele mai populare cadouri pentru sărbătorile de iarnă:

Cadouri în numerar

Statisticile arată că 39% dintre consumatorii americani își doresc să primească cadouri în bani de Crăciun. Românii obișnuiesc să facă astfel de cadouri în bani copiilor, pentru ca ei să-și cumpere apoi exact ceea ce vor.

Voucher cadou și carduri cadou

Sondajele de opinie din SUA arată că aproximativ 35% dintre persoane vor să primească vouchere și carduri cadou de Crăciun. Dacă vrei să faci o surpriză de Crăciun celor din familie, atunci poate că un voucher sau un card cadou ar fi o alegere bună. Chiar și copilul tău ar putea aprecia un astfel de cadou, dacă este destul de mare și știe să folosească deja un card de plată.

Haine, încălțăminte și accesorii

Aproximativ 30% dintre americani sunt interesați de Crăciun de cadouri ce constau în haine, încălțăminte și accesorii. De Crăciun și românii își doresc astfel de cadouri, deci merită să profiți de promoțiile din magazine, în luna decembrie.

Coșuri cadou cu alimente și băuturi

Dacă intenționezi să-ți mulțumești familia cu o serie de cadouri delicioase, poți găsi în supermarket-uri coșuri cadou care conțin băuturi fine, dulciuri și alte alimente. În SUA, 24% dintre americani au spus că sunt interesați să primească de Crăciun coșuri cadou cu alimente și băuturi.

Smartphone-uri, tablete și alte gadget-uri

Astfel de cadouri de Crăciun sunt apreciate în acest an de aproximativ 22% dintre americani, arată statisticile recente. Dacă ai rude pasionate de tehnologie, atunci le-ai putea cumpăra gadget-uri practice și utile, pe care să le pui sub bradul de Crăciun. Cadourile pot include: un ceas inteligent, un set de căști wireless, un smartphone, etc.

Ceasuri și bijuterii

În 2021, cadourile de lux sunt pe placul a 21% dintre adulții din SUA. Primirea de ceasuri sau bijuterii de Crăciun este întotdeauna o plăcere. Toată lumea adoră astfel de cadouri, deci investiția merită, trebuie doar să alegi produsul corect. În această perioadă sunt promoții la bijuterii, mai ales în magazinele online.

Cosmetice, parfumuri și produse de îngrijire

Există un număr mare de cadouri pentru sărbătorile de iarnă, care constau în parfumuri, seturi de articole cosmetice și produse de îngrijire pentru ten, corp și păr și care se găsesc în magazinele online, la prețuri promoționale. În SUA, 20% dintre americani își doresc asemenea cadouri de Crăciun.

Cărți și ebook-uri

Aproximativ 16% dintre americani vor să primească ebook-uri și cărți de Crăciun. În decembrie, în librării se țin diverse promoții la cărți cu reduceri decente, fapt pentru care este bine să ții cont de asta și să cumperi cadou cărți pentru persoanele dragi, de sărbătorile de iarnă. De asemenea, și pe Internet sunt disponibile mii de cărți din toate domeniile, în format PDF, care se pot descărca pentru lectură.

Produse electronice

Cadourile ce constau în produse electronice sunt pe placul a 15% dintre americani. Și românii cumpără produse electronice în luna decembrie, pentru darurile de Crăciun.

Decorațiuni casă

Sărbătorile vin și cu astfel de cadouri, care sunt pe gustul a 7% dintre consumatorii americani. Și românii apreciază astfel de lucruri pentru casă, ce includ decorațiuni interioare, exterioare și pentru aranjarea mesei în perioada sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou.

Computere și accesorii electronice

Lista de Crăciun ar putea cuprinde și un computer pentru copilul tău, dacă își dorește un astfel de cadou de ceva timp. Magazinele online promovează cadouri uimitoare – computere, laptopuri, accesorii electronice – și le comercializează la prețuri accesibile, comparativ cu restul anului.

Aproximativ 15% dintre consumatorii americani își doresc computere de Crăciun, arată un sondaj din SUA.

Jocuri, board games, păpuși, jucării

Dacă faci cumpărături online, ai posibilitatea de a găsi în magazine o gamă variată de jocuri, fie ele și board games, păpuși și jucării pentru copii, care pot fi cadouri perfecte de Crăciun. Statisticile arată că aproximativ 13% dintre consumatorii din SUA vor astfel de cadouri pentru copiii și rudele lor, de sărbătorile de iarnă.

Articole de mobilier

În această perioadă din an sunt reduceri generoase și la obiectele de mobilier, de aceea mulți români își doresc de Crăciun o schimbare în casă și aleg astfel de cadouri, care le pot îmbunătăți atmosfera în interiorul locuinței lor.