Sindicaliștii din poliție critică un reportaj Digi24 și spun că oamenii legii nu au atribuții pe ecarisaj

Sindicaliștii din poliție critică un material video difuzat de postul de televiziune Digi24 în care reporterul le reproșează mai multor echipaje cu oameni ai legii că stau impasibili în timp ce câini fără stăpân manifestă agresivitate față de jurnaliști. Reprezentanții polițiștilor spun că oamenii legii nu au “atribuții pe linie de ecarisaj”.

“Tragedia de acum câteva zile, petrecută în zona Lacului Morii din Capitală, în urma căreia o femeie a căzut victima atacului unor câini maidanezi, a generat, în mod firesc, o multitudine de comentarii, discuții și atitudini în spațiul public, despre conformitatea și utilitatea cărora nu ne pronunțăm aici. Nu dorim să ne pronunțăm nici în ceea ce privește potențialii vinovați și/sau învinuirile cu caracter penal ori moral, pentru că nu avem atribuții, și nici dreptul, ca sindicat, de a judeca asemenea situații, oricât de nefericite ar fi. Regretăm nespus tragedia petrecută și sperăm că autoritățile abilitate vor stabili adevărul și vor face dreptate!

Vrem doar să punctăm un aspect, privitor la reportajul publicat intens, la nivel național, de către DIGI TV, în cursul zilei de ieri (și reluat astăzi), despre echipajele de ordine publică ale Poliției Capitalei, filmate și intervievate în zona virană adiacentă Tribunalului București și Bibliotecii Naționale, unde își fac veacul, nu știm de câtă vreme, doi sau mai mulți câini abandonați”, se precizează într-un comunicat de presă al Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC), remis cotidianului “România liberă”.

Sindicaliștii mai spun că: “În esență, reportajul transmite, audio și vizual, cel puțin un mesaj derutant și nedrept, care nu este în deplină concordanță cu atribuțiile Poliției Române, așa cum acestea sunt reglementate prin legislația în vigoare, și, ca atare, afectează atât imaginea publică a instituției, cât și pe aceea a colegilor noștri filmați în direct: mesajul este acela că Poliția prezintă – cităm din titlul redat pe ecran – (ne)Siguranță și (ne)Încredere, prin analogie cu inscripția deja binecunoscută de pe autovehiculele echipajelor de Ordine publică.

Reportajul, trunchiat și făcut la repezeală, fără o documentare juridică temeinică – și editat în studioul tv, înainte de a fi redat pe post -, lasă impresia că Poliția Română are atribuții privind siguranța publică a cetățenilor inclusiv în ceea ce privește atacurile venite din partea câinilor maidanezi. Din acest punct de vedere, ne exprimăm dezacordul cu materialul de presă în cauză, precizând că, în legea de organizare și funcționare a Poliției Române, dar și în celelalte acte normative care stabilesc sarcini și misiuni colegilor noștri aflați în teren, nu există prevederi juridice și, evident, nici proceduri concrete, și nici mijloace tehnice, referitoare la modul de acțiune în cazul existenței pe străzi, ulițe, bulevarde sau oriunde altundeva, a unuia sau mai mulți câini maidanezi, urși, lupi sau alte animale domestice sau sălbatice, cu potențial agresiv asupra oamenilor. Nu este o exonerare de răspundere, dar acesta este adevărul și aceasta este legislația în vigoare, la nivel național!”.

“O situație care, din fericire, nu s-a soldat cu un final dramatic, s-a produs, zilele trecute, în Gorj: un coleg, polițist judiciarist, are de suferit din punct de vedere penal, pentru ca a tras cu arma pe care o deținea, în mod legal, asupra unui câine extrem de agresiv, care a intrat in curtea lui, atacatându-l cu violență. Colegul nostru doar s-a apărat, legitim, așa cum ar proceda oricare dintre noi, dar instanța l-a pus, totuși, sub control judiciar, temporar, deși procurorul sesizat ceruse arest preventiv (luciditatea judecătorului pentru drepturi și libertăți a modificat, pe bună dreptate, propunerea Parchetului)”, mai precizează SNPPC.

Referitor, strict, la nivelul Capitalei, reprezentanții polițiștilor menționează: “atribuțiile pe linie de ecarisaj sunt în sarcina Primăriei Generale, prin Autoritatea de Supravegere și Protecție a Animalelor – structura competentă din cadrul municipalității -, conform unei Hotărâri a Consilului General al PMB, așa că orice aserțiune, privind neimplicarea Poliției Române, nu are niciun temei legal sau de altă natură”.

“In final, precizăm și faptul că, într-un articol publicat, astăzi, într-un cotidian național, se face referire la o intenție legislativă (neidentificabilă, în cuprinsul textului din ziar), privind completarea atribuțiilor funcționale ale Poliției Române cu ,,misiunea” de contabilizare a suinelor din gospodăriile cetățenilor (??).

Asta ar fi prea de tot – atâta vreme cât avem ANSVSA -, dar sperăm că înțelepciunea legiuitorului va triumfa, de data asta!”, concluzioneaz[ sindicali;tii.

