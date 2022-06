UPDATE: Toţi pacienţii evacuaţi din SJU Târgu-Jiu din cauza degajărilor de fum de pe casa liftului s-au întors în saloane, nefiind înregistrate victime, a anunţat purtătorul de cuvânt al unităţii medicale, Mihaela Ţicleanu.



„La Spitalul Judeţean de Urgenţă a avut loc o degajare la liftul de serviciu de la etajul 2. 53 de pacienţi au fost evacuaţi din cauza fumului dens, niciunul dintre ei nu a păţit absolut nimic. În acest moment toţi pacienţii sunt înapoi pe secţiile spitalului. A fost vorba despre o defecţiune la unul dintre cablurile liftului de serviciu, iar pompierii vor stabili cu exactitate cauzele producerii evenimentului”, a spus Mihaela Ţicleanu, citată de Agerpres.



Ea a adăugat că liftul va rămâne sigilat şi nu va fi folosit până când o echipă tehnică nu va veni să îl repare.



„Liftul a fost modernizat în anul 2015 şi are toate autorizaţiile la zi. Va fi reautorizat la sfârşitul lunii octombrie a acestui an. Autorizaţia se dă de CNCIR Craiova o dată pe an. Liftul va fi sigilat şi nu va mai funcţiona până când nu vine echipa tehnică sa verifice şi să repare”, a mai spus Mihaela Ţicleanu.

Peste 30 de pacienţi ai secţiei Chirurgie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu au fost evacuaţi, după ce au fost semnalate degajări de fum pe casa liftului, pompierii fiind la faţa locului, au informat reprezentanţii ISU Gorj.



„Sunt degajări de fum pe casa liftului. Sunt evacuate 33 de persoane de la secţia Chirurgie”, au transmis cei de la ISU Gorj.

