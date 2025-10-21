Prejudiciul estimat până în prezent, se ridică la aproximativ 29 de milioane de lei

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au demarat, marți, o amplă acțiune de percheziții, în cadrul unui dosar ce vizează o posibilă schemă de evaziune fiscală în domeniul vânzărilor de autoturisme.

Conform unui comunicat al instituției, anchetatorii au efectuat 12 percheziții domiciliare pe raza județelor Ilfov, Prahova, Dâmbovița, Brașov, Bihor și Suceava, vizând atât locuințele unor persoane suspectate, cât și sediile sau punctele de lucru ale unor societăți comerciale implicate.

Investigația privește fapte comise în perioada 2022–2025, timp în care mai multe firme și reprezentanții acestora ar fi desfășurat activități comerciale ilegale, pentru a eluda plata taxelor către stat, prin tranzacții succesive cu autoturisme. Prejudiciul estimat până în prezent se ridică la aproximativ 29 de milioane de lei, potrivit datelor transmise de DNA.

Ancheta este instrumentată de procurorii din cadrul Secției de combatere a infracțiunilor asimilate faptelor de corupție, în baza Legii 241/2005, privind prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.

