Parlamentul European votează astăzi încetarea transportului de animale vii

705 de europarlamentari votează astăzi în plen, la capătul a 20 de luni de anchetă, dacă viitorul comerțului cu carne va fi în animale vii sau în pachete congelate.

ONG-urile se așteaptă ca Parlamentul European să susțină încetarea exportului de animale vii către țări terțe și să considere principiul 0-4-8 pentru transportul intracomunitar: adică 0 ore pentru animalele vulnerabile (de exemplu cele neînțărcate), maxim 4 ore de transport pentru păsări și iepuri și maxim 8 ore pentru bovine, ovine și porcine adulte, se precizează într-un comunicat de presă remis cotidianului național “România liberă”.



Comisia de anchetă (ANIT) a fost constituită în iunie 2020 pentru a investiga eșecul Statelor Membre și al Comisiei Europene de a aplica Regulamentul EC 1/2005 pentru protecția animalelor pe durata transportului de lungă durată în UE și către țări terțe pe cale maritimă și rutieră. Pe durata anchetei au fost organizate 3 misiuni oficiale, 10 audieri publice, 14 audieri individuale și multiple ședințe de coordonare. ANIT a fost cea de a 4-a anchetă din istoria Parlamentului European și prima pentru bunăstarea animalelor. Printre celelalte anchete s-au numărat și problematica dosarelor Panama și scandalul emisiilor de CO2 din industria auto. ANIT a adoptat luna trecută raportul său cu o majoritate de 30 în favoare, 0 împotrivă și o abținere, precum și recomandările aferente cu 24 de voturi pentru, 1 împotrivă și 5 abțineri.

Exportul de animale vii – problemă de sănătate publică

“Exportul de animale vii este departe de a fi doar o problemă de bunăstare animală și este relevantă pentru sănătatea publică, pentru economie și pentru mediu. Așa cum s-a semnalat în ANIT, acest comerț în viu reprezintă un risc major de răspândire a bolilor zoonotice și o o sursă de poluare, mai ales în raport cu violarea conveției maritime MARPOL”, se arat[ ]n comunicat.



Conform sursei citate, industria exportului de animale vii a căutat să slăbească raportul ANIT în așa fel încât comerțul să continue nestingherit.

Dintre toți cei 705 europarlamentari din cele 27 de State Membre, românii Carmen Avram și Daniel Buda au fost cei mai activi susținători ai exportului cu animale vii. România este cel mai mare exportator European de animale vii și totodata țara cu cea mai pătată reputație din cauza acestui comerț, doar în ultimii ani fiind implicată în mai multe tragedii maritime: criza din Canalul Suez, vaporul Queen Hind răsturnat în portul Midia sau vaporul Trust 1, pe fiecare vapor murind peste 14 mii de animale. Romania este de asemenea vinovată de autorizarea abuzivă a mai bine de jumătate din vapoarele care exportă animale vii din UE către țări terțe, desi sunt nave cu steag negru care pun viața animalelor și a echipajelor în pericol de moarte potrivit celui mai recent raport international.



„Investigațiile noastre sub acoperire și inspecțiile neanunțate în punctele de ieșire din UE, precum și în țările de destinație au scos la lumina adevărul crud despre comerțul cu animale vii care nu s-a schimbat cu nimic de decenii încoace. Suferința inutilă la care sunt supuse animalele transportate pe care am expus-o atât înainte de consituirea comisiei de anchetă, cât și pe durata activității acesteia arată că nu s-a îmbunătățit nimic. Am convingerea că europarlamentarii sunt conștienți că nu vom renunța la luptă până când acest comerț nu va deveni istorie și că vor vota cu sensibilitate ca să nu fim nevoiți să o luăm de la capăt pe același subiect cu o nouă anchetă”, a declarat Gabriel Paun, directorul organizației Animals International.