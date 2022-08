Experții explică de ce Pământul se învârte brusc mai repede – De curând, a avut cea mai scurtă zi din istorie

Cu toții am trăit zile în care avem impresia că timpul trece extrem de repede. Cu cât suntem mai ocupați, cu atât mai puțin timp ni se pare că există, iar cu cât suntem mai plictisiți, cu atât timpul trece mai greu.

Se spune că timpul este o construcție socială, dar, potrivit științei, viteza cu care trece o zi este de fapt legată de modul în care funcționează Planeta Pământ și galaxiile din spațiu. Dacă în ultima vreme simțiți că nu mai aveți timp, oamenii de știință vă pot explica de ce, notează higherperspective.com.

Rotația Pământului

Conceptul de zi și noapte, care a modelat rutina societății umane timp de miliarde de ani, este un produs al modului în care funcționează Pământul. Oamenii de știință explică faptul că structura unui ceas urmează modelul timpului necesar Pământului pentru a se roti complet într-o singură zi. De obicei, Planetei îi ia 24 de ore pentru a efectua o rotire completă, pe care o urmărim în timp ce trecem prin zi, trezindu-ne la răsărit și culcându-ne după apusul soarelui. Cu toate acestea, se pare că această teorie a timpului este supusă schimbării.

Pământul se învârte mai rapid

În ultimii ani, societatea a asistat la multe schimbări drastice care au afectat viața noastră de zi cu zi. Între consecințele pandemiei și efectele schimbărilor climatice și ale încălzirii globale, știința a fost incertă în ceea ce privește viitorul sănătății Pământului.

Ei bine, o nouă dezvăluire a fost făcută recent. Se pare că Pământul a început să se deplaseze cu o viteză mai mare ca niciodată. În ultimii ani s-au înregistrat zile din ce în ce mai scurte decât de obicei, iar în anul 2020 înregistrându-se 28 dintre cele mai scurte zile din ultimii 50 de ani.

Timpii de rotație

Oamenii de știință de la Laboratorul Național de Fizică din Anglia, împreună cu alții, au analizat îndeaproape viteza de rotație a Pământului. S-a ajuns la concluzia că, la 26 iulie 2022, miezul nopții s-a apropiat de Pământ cu 1,5 milisecunde mai decât ora normal, afectând cele 86.400 de secunde (1 zi) de care are nevoie în mod obișnuit pentru a parcurge o zi obișnuită.

Cu aproximativ o lună înainte de această zi, Pământul a atins un moment de rotație inedit pe 29 iunie. Această zi s-a încheiat cu 1,59 milisecunde înainte de momentul în care ar fi trebuit și a trimis lumea la culcare într-un ritm ușor diferit de cel pe care noi l-am observat.

Explicații astronomilor

Deși nu există un răspuns sigur cu privire la motivul pentru care se întâmplă acest lucru, oamenii de știință cred că are legătură cu oscilațiile gazelor și fluidelor din nucleul topit al Pământului. Astronomul Fred Watson explică: „Când începi să te uiți la lucruri în detaliu, îți dai seama că Pământul nu este doar o minge solidă care se învârte. Are lichid în interior, are lichid în exterior, are o atmosferă și toate aceste lucruri se amestecă puțin”.

NASA explică faptul că condițiile meteorologice au obiceiul de a modifica timpul. În timp ce vânturile pot accelera ziua cu câteva secunde, dezastrele naturale, cum ar fi tornadele, ne încetinesc adesea. Acest lucru se traduce prin faptul că, cu cât clima se înrăutățește, cu atât mai puține secunde avem într-o zi.

Așadar, cum vom începe să vedem aceste efecte în viața de zi cu zi? Oamenii de știință susțin că, dacă tendința de scurtare a zilelor continuă și se agravează, vom experimenta prima „secundă mobilă negativă”. Acest lucru ar însemna că timpul ar sări peste o bătaie în loc să adauge câteva secunde în plus, așa cum se întâmplă în anii bisecți.

Deși, la suprafață, acest lucru pare a fi ceva ce omenirea nici măcar nu ar observa, ar avea consecințe care ar putea distruge viața normală.

