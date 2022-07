Scandal la Electric Castle. Sute de oameni au așteptat toată noaptea un transport spre casele lor

Sute de oameni au așteptat toată noaptea un transport spre casele lor, după ce participaseră, ca spectatori, la festivalul Electric Castle.

Cele mai mari probleme s-au înregistrat în noaptea de vineri spre sâmbătă. Foarte mulți spectatori au vrut să se întoarcă imediat după ora 2 noaptea, din comuna Bonțida spre municipiul Cluj Napoca. O serie de informații se vehiculează pe rețelele de socializare.

Iată un asemenea schimb de replici, purtat pe facebook:

„E pe bune ca au stat oamenii 5-6 ore, noaptea, sa ajunga la 10 dimineata sa doarma?”

„Da, de la coada la 3 noaptea si ajuns la 8 jumate acasa sau de la 2 la 7… Si cozile imense la toalete… Iar modul in care a reactionat EC dupa tot dezastrul, jenant. O experienta umilitoare de-a dreptul”

„Sunt foto cu acele cozi, atat pentru autobuze cat si pentru toalete. Cosmar”

„Am stat de la 2:15 pana la 6:45 la coada sa urc intr-unul din autobuze (…). A fost cea mai horror experienta. Cu melteni care se bagau peste rand, reprezentanti ai EC inexistenti, cei de la firma de transport care incasau dublu pretul biletului pt priority line dar coada era aceeasi pt toti cei care asteptau”, spune o fată, despre momentul în care a plecat de la Bonțida.

Spectatorilor de la Electric Castle li s-a recomandat să nu vină cu mașinile proprii

Spectatorii au ajuns în această situație neplăcută după ce au urmat unul dintre sfaturile organizatorilor. Sfatul fusese următorul:

“We strongly advise you to leave your car at home. Use our shuttle buses!”

Pe măsură ce toate aceste probleme deveneau publice, organizatorii au transmis un mesaj. Cităm: „Recunoaștem că rândurile de așteptare și timpul petrecut la cozi poate fi dificil. Și uneori este clar că sucks”. Ultimul cuvânt este non-academic și ar defini un lucru care deranjează.

