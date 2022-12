Ce înălțime avea „autocarul morții”: 3,71 metri!

Datele oficiale disponibile pe internet precizează, explicit, că „autocarul morții”, care a avut un accident la intrarea în Pasajul Unirii din București, avea o înălțime de 3,71 metri, în condițiile în care înălțimea maximă permisă în acest pasaj este 3,50 metri.

Autocarul înmatriculat în Grecia era model Travego O580-15. Datele indicate de firma producătoare indică o înălțime proprie de 2,55 metri (fără aparatul de aer condiționat). Dar dacă se adaugă aparatul de aer condiționat, înălțimea autocarului devine „aproximativ 3710 mm”. Deci aproximativ 3,71 metri.

Conform indicatoarelor rutiere de dinainte de intrarea în pasaj, în pasaj nu au voie să intre vehicule cu înălțime mai mare de 3,5 metri. Acest lucru înseamnă că șoferul autocarului a încălcat semnificația indicatorului.

Șoferul era obligat să cunoască datele tehnice ale autovehiculului pe care îl conducea. De asemenea, dacă șoferul a folosit o aplicație de navigație, el trebuia să introducă în aplicație datele exacte ale autovehiculului pe care îl conducea, nu date specifice autoturismelor. Ce-i drept, o foarte populară aplicație, Waze, nu permite introducerea de date specifice autocarelor, întrucât Waze este destinată autoturismelor.

Șoferul de pe „autocarul morții” n-a cunoscut nici aplicația de navigație

Printre termenii de utilizare care însoțesc aplicația Waze apare și următoarea precizare, foarte importantă:

„Road information prevails. The information provided by the Service is not intended to replace the information provided on the road, such as travel direction, time based restrictions, lane restrictions, road blockades, traffic signs, traffic lights, police instructions, etc.”

Deci indiferent de indicațiile oferite de aplicația de navigație, acestea sunt doar recomandări. În schimb, semnificația indicatoarelor rutiere este obligatorie. Cea mai recentă modificare pe instrucțiunile Waze a fost la 9 mai 2022.

