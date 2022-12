Aeroportul Timișoara afirmă că angajații care au ignorat pasagerii sunt ai unei firme private, nu ai aeroportului

Un reprezentant al conducerii Aeroportului Internațional Timișoara ne-a transmis o precizare importantă, legată de unele firme private care lucrează pe acest aeroport și de nemulțumirile pasagerilor de pe aeroport.

Reprezentantul aeroportului ne invită să nu facem „eterna confuzie” între personalul aeroportului și personalul unor firme care lucrează la aeroport.

„Respectivii la care face referire in articol, nu sunt angajații aeroportului din Timișoara. Este vorba de o firma privată care derulează activități operaționale in aeroport, și care se afla in contract direct cu HiSky, Wizzair, Ryanair, etc. Firma se numește Menzies Aviation. Are sediul principal in Bucuresti, la Otopeni”, ne-a transmis reprezentantul conducerii Aeroportului Internațional Timișoara.

Aceste precizări vin după ce pasagerii unei curse aeriene spre București reclamaseră modul cum au fost tratați. După ce au așteptat peste două ore, pasagerii au aflat că zborul lor s-a anulat. Printre pasagerii nemulțumiți s-a aflat și actrița Maia Morgenstern. Cursa Timișoara – București a fost anulată, se pare, din cauză că în zona aeroportului era ceață densă.

