Viață mai grea pentru studenți

A crescut consumul de alcool și mâncare nesănătoasă, precum și numărul gândurilor suicidale în rândul studenților, după cum arată un studiu recent al asociațiilor studențești din țara noastră.

Studiul arată că 16,7% dintre studenți consumă mai mult alcool decât înaintea pandemiei, 20,5% fumează mai multe țigări, 42,2% mănâncă mai nesănătos.

72,3% au nivelul de stres și anxietate crescut, iar 9% au gânduri suicidale.

Principala lor sursă de anxietate (46,4%) sunt fake-news.

La întrebarea: „Care crezi că este cea mai mare problemă cu care se confruntă generația ta?”, cei mai mulți, 37,7%, au indicat „Nepotismul și favorizarea celor cu pile și relații”.

Totuși, 68,4% consideră calitatea vieții lor bună sau foarte bună.

Sondajul a fost realizat online de Starea Națiunii studențești (un parteneriat din 34 de asociații studențești.) între 6 ianuarie și 2 martie 2022 cu participarea a 3.407 respondenți, studenți care își desfășoară studiile în universități din 22 de orașe din România.

Explicația psihologului

Psihologul Daniel David, rectorul Universității “Babeș-Bolyai” (UBB), a comentat rezultatele sondajului, pentru „România liberă”.

„Cred că este nevoie de sondaje pe aceeași temă profesioniste, cu eșantioane reprezentative. Dar, asta nu înseamnă că nu sunt concluzii interesante și le-aș vedea ca ipoteze foarte plauzibile, care merită verificate în viitor, mai profesionist, cu o metodologie mai de specialitate. Când ai apropae 70% dintre studenți mulțumiți cu viața lor și o majoritate largă privind cu optimism spre viitor, lucrurile arată bine. Dar e clar că sunt și lucruri care ar trebui dezvoltate. Unde văd ei că lucrurile ar trebuite schimbate se leagă de cultura organizațională. Se plângeau de componenta de nepotism. E clar că la nivelul culturii organizaționale avem cu toții de lucru. În același timp, e clar că au nevoie de acces la educație pentru un stil de viață sănătos, pentru că au declarat o creștere a consumului de alcool, țigări. Se simt stresați. Noi am investit foarte mult pentru a le asigura studenților o calitate bună a educației și de aceea facem consiliere în carieră. Dar, să nu uităm și de consilierea psihologică, importantă cel puțin la fel de mult pentru un stil de viață sănătos. E clar că trebuie să ne aplecăm mai mult asupra ei”, ne-a explicat David.

Acesta spune că și un studiu realizat de universități indică aceleași concluzii.

„La UBB suntem implicați și într-un proiect internațional. Este un consorțiu, coordonat internațional de Universitatea Harvard. Noi am mai invitat o serie de universități într-un consorțiu național, prin care am dorit să studiem și noi nivelul de sănătate psihologică pentru studenții noștri. Ne-am focalizat inițial pe studenții de anul I și concluziile suint similare. Și noi am văzut un nivel crescut de stres. Odată ce am diagnosticat acest lucru, trebuie să gândim niște protocoale de intervenție. La UBB avem două mari unități, care oferă nu doar consiliere în carieră, ci și pentru sănătate mintală. Avem clinica universitară de Psihologie și centrul de consiliere extern. Acestea oferă servicii gratuite studenților de la UBB, dacă au nevoie de consiliere psihologică pentru sănătate mintală, inclusiv creșterea calității vieții”, ne-a mai declarat David.

