Creditele pentru studii ar putea fi o solutie pentru tinerii care nu dispun de resurse financiare suficiente pentru a urma o facultate in tara sau in strainatate

Creditele pentru studenti

Desi perioada de studentie este frumoasa, aceasta vine la pachet si cu multe cheltuieli si necesitati. Pentru a trece mai usor peste aceasta perioada, adesea complicata din punct de vedere financiar, o solutie buna ar fi creditele pentru studenti. Bancile din Romania vin cu solutii avantajoase si conditii flexibile pentru a ajuta studentii sa-si finalizeze cu bine studiile.

Care este diferenta dintre un credit de nevoi personale si un credit pentru studenti

In primul rand, diferenta este data de persoana care poate accesa imprumutul. Un credit pentru studenti poate fi accesat doar de cineva care e inscris sau acceptat la o facultate acreditata din tara sau din strainatate

Utilizarea banilor. In cazul unui credit de nevoi personale nu trebuie sa justifici utilizarea banilor. In cazul unui credit pentru studii, banca solicita sa justifici utilizarea banilor si chiar sa aduci documente care demonstreaza ca banii imprumutati au fost cheltuiti conform destinatiei.

Conditiile de creditare. In cazul unui credit pentru studii poti beneficia de o perioada de gratie, de dobanda mai mica, nu esti obligat sa fii angajat si sa ai venituri etc.

Ce sunt creditele pentru studenti

Un credit pentru studenti reprezinta o optiune pentru rezolvarea problemelor financiare pe care le poate avea un student. Studentii pot opta pentru un credit in conditiile in care au dificultati financiare pe care familia nu le poate rezolva

In dependenta de situatia fiecaruia, exista credite pentru studentii fara venit, în acest caz este nevoie de un co-platitor, dar si credite pentru studentii cu venit, in acest caz, titularul creditului poate fi chiar studentul.

O conditie esentiala pentru a obtine un credit pentru studii este ca dificultatile financiare pe care le intampina studentul sa il impiedice sa continuie studiile.

Pentru a obtine un credit pentru studii, trebuie bifate mai multe conditii care pot sa difere de la o banca la alta, insa anumite conditii sunt comune:

Varsta peste 18 ani

Studentul sa fie acceptat la o universitate acreditata din tara sau din strainatate, indiferent ca este la buget sau la taxa

Sa existe si un co-platitor, daca studentul nu realizeaza venituri.

Cum poate fi folosit un credit pentru studii

Bancile sunt dispuse sa ofere credit studentilor doar daca acestia respecta destinatia banilor imprumutati. Cheltuieli elgibile pot fi:

Plata studiilor universitare sau post-universitare

Acoperirea cheltuielilor studentesti: chirie, carti, laptop, suporturi de curs etc.

Plata locului de cazare in caminele studentesti

Abonamente sau bilete la cinema, teatru, biblioteci, muzee etc.

Imprumuturi pentru cei care vor sa aplice in programul Work&Travel

Cateva oferte de credite pentru studenti

Creditul 10 de la BRD. Poate fi imprumutata o suma de pana la 3.000 de euro sau echivalentul in lei pentru diverse cheltuieli studentesti, de la manuale pana la plata chiriei. Dobanda este fixa iar perioada de rambursare este de maxim 10 ani.

I mprumutul Gaudeamus de la Banca Transilvania. Poate fi accesata o suma de maxim 20.000 de euro pentru acoperirea cheltuielilor studentesti. Aplicantul poate opta pentru dobanda fixa sau variabila, perioada maxima fiind de 10 ani

Poate fi accesata o suma de maxim 20.000 de euro pentru acoperirea cheltuielilor studentesti. Aplicantul poate opta pentru dobanda fixa sau variabila, perioada maxima fiind de 10 ani Programul guvernamental „StudentInvest” . Aceste imprumuturi ar putea fi folosite pentru a plati taxa de studii, cartile sau dispozitivele electronice (Laptop-uri, imprimante), plata chiriei etc. Poate fi accesata o suma de maxim 50.000 lei, pe o perioada de maxim 10 si cu posibilitatea de a avea si o perioada de gratie de maxim 5 ani. Creditul este garantat in proportie de 80% de catre stat. Plata dobanzilor si a comisioanelor de analiza si gestiune a garantiilor pentru creditul acordat va fi suportata din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prin bugetul Ministerului Familiei, Tineretului si Egalitatii se Sanse. Urmeaza sa se decida care banci vor fi incluse in acest program.

Programul „Investeste in tine" – un program demarat de catre Guvernul Romaniei la inceputul lunii martie a anului 2018. Fondurile au fost facute disponibile prin intermediul CEC Bank. Prin intermediul programului, Statul Roman se angajeaza sa ofere tinerilor care sunt inca in perioada de studii acces la imprumuturi avantajoase. Astfel, studentii pot accesa un credit cu dobanda de 0%, garantat de catre stat. Banii pot fi folositi pentru educatie, sanatate si cultura. Persoanele cu varsta cuprinsa intre 16 si 26 de ani pot imprumuta o suma de maxim 40.000 lei. Persoanele cu varsta cuprinsa intre 26 si 55 de ani pot opta pentru un imprumut de maxim 35.000 lei. Imprumutul poate fi rambursat in maxim 10 ani.

Comparatie cu alte state

In Romania, datorita faptului ca taxele universitare sunt destul de mici, comparativ cu alte tari, si datorita existentei multor locuri la buget, studentii, in majoritatea lor absoluta, nu sunt nevoiti sa acceseze imprumuturi pentru a urma o facultate. Exceptie pot face studentii care vor sa urmeze studiile in afara tarii si ar avea nevoie de resurse financiare mai mari.

Comparativ cu SUA, de exemplu, unde gradul de indatorare in randul studentilor pentru a urma o facultate este de circa 43%, in Romania acest procent este insignifiant. Creditele pentru studenți se afla pe locul al 2-lea in SUA, dupa cele ipotecare. De remarcat este si faptul ca in SUA, taxa pentru un an de facultate poate fi si de peste 60.000 USD.

In alte tari precum Japonia, Olanda, Australia etc, exista diferite programe guvernamentale menite sa sustina studentii, prin acordarea unor credite avantajoase (fara dobanda sau cu dobanda egala cu rata inflatiei, cu un numar de ani ca si perioada de gratie etc) in felul acesta facilitand accesul tinerilor la educatie.

In ultimul timp si in Romania au inceput sa apara programe guvernamentale prin care tinerii sa poata accesa imprumuturi in conditii avantajoase pentru a acoperi o parte din costurile privind studiile: Investeste in tine, program demarat in 2018, StudentInvest, program demarat in 2022. Cu toate acestea, inclusiv din cauza lipsei de informatii, studentii nu acceseaza imprumuturi pentru studii, chiar daca aceste imprumuturi i-ar ajuta sa aiba mai usor acces la educatie.

Si totusi, sunt creditele pentru studenti o varianta buna de creditare in Romania?

Desi taxele de studii in Romania sunt mici, comparativ cu alte tari, foarte multi tineri inca nu au posibilitatea sa urmeze o facultate din cauza lipsei resurselor financiare. Unii studenti viseaza sa urmeze o facultate in strainatate, dar din cauza lipsei banilor sunt nevoiti sa abandoneze aceste dorinte. In asemenea cazuri, creditele pentru studenti ar putea fi o solutie.

Pe piata din Romania inca nu exista foarte multe produse cu aceasta destinatie, totusi mai sus am analizat cateva posibilitati. In 2022 urmeaza sa demareze programul StudentInvest care ar putea facilita accesul la educatie pentru foarte multi tineri. Conditiile de creditare sunt destul de avantajoase si un student care se angajeaza dupa facultate ar putea sa faca fata unui asemenea imprumut.