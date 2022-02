Criminalul de la Corbu, condamnat la închisoare pe viață

Mustafa Denis, autorul crimei din Corbu, a fost condamnat pe viață. Decizia a fost luată de magistrații tribunalului Constanța, dar nu este definitivă.

Crima odioasă a avut loc vara trecută

Denis Mustafa, de 29 de ani, era cunoscut consumator de droguri, iar în noaptea de 29 iulie 2021 a pătruns în casa unui vecin pentru a face rost de bani.

Bărbatul și-a pus o cagulă pe față și a intrat în casă unde spera să găsească 2000 de lei, dar a găsit doar 250 de lei. Supărat, a intrat în dormitor, și l-a atacat pe proprietar cu o macetă, iar acesta a murit din cauza leziunilor puternice.

Ucigașul nu s-a oprit aici și a violat și fata de 20 de ani, apoi a plecat. În primă fază, asasinul le-a spus anchetatorilor că maceta o ținea pentru pescuit, însă într-un final și-a mărturisit crima și acum a fost condamnat la închisoare pe viață, potrivit replicaonline.ro.

Motivarea instanței

”Condamnă pe inculpatul MUSTAFA DENIS – … pentru infractiunea de omor calificat, la pedeapsa de 25 de ani inchisoare si 5 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de 66 alin.1 lit.a,b,d,h si n C.penal (dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, dreptul de a ocupa o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a alege, dreptul de a detine, purta si folosi orice categorie de arme, dreptul de a comunica cu persoanele vatamate Zaharia Adriana, Zaharia Cristinel Stefanut, Zaharia Lorena si Zaharia Ana Maria).

In baza art. 218 alin.1 C.penal condamna pe inculpatul MUSTAFA DENIS, pentru infractiunea de viol(persoana vatamata Zaharia Ana Maria), la pedeapsa de 10 ani inchisoare si 5 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de 66 alin.1 lit.a,b,d,h si n C.penal(dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, dreptul de a ocupa o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a alege, dreptul de a detine, purta si folosi orice categorie de arme, dreptul de a comunica cu persoana vatamata Zaharia Ana Maria).

In baza art. 233-234 alin.1 lit.a,c,d si f C.penal condamna pe inculpatul MUSTAFA DENIS, pentru infractiunea de talharie, la pedeapsa de 10 ani inchisoare si 5 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de 66 alin.1 lit.a,b,d,h si n C.penal(dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, dreptul de a ocupa o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a alege, dreptul de a detine, purta si folosi orice categorie de arme, dreptul de a comunica cu persoana vatamata Zaharia Ana Maria).

In baza art. 205 alin.3 lit.a C.penal(persoana vatamata Zaharia Adriana) condamna pe inculpatul MUSTAFA DENIS, pentru infractiunea de lipsire de libertate in mod ilegal, la pedeapsa de 9 ani inchisoare. In baza art. 205 alin.3 lit.a si b C.penal(persoana vatamata Zaharia Cristinel Stefanut) condamna pe inculpatul MUSTAFA DENIS, pentru infractiunea de lipsire de libertate in mod ilegal, la pedeapsa de 8 ani inchisoare.

In baza art. 205 alin.3 lit.a si b C.penal(persoana vatamata Zaharia Lorena) condamna pe inculpatul MUSTAFA DENIS, pentru infractiunea de lipsire de libertate in mod ilegal, la pedeapsa de 8 ani inchisoare. In baza art. 38 lit.a C.penal-art. 39 alin.1 lit.b C.penal si art. 39 alin.2 C.penal si art. 45 C.penal contopeste pedepsele aplicata prin prezenta, in final rezulta pedeapsa cea mai grea de 25 de ani inchisoare, la care se adauga un spor de 15 ani inchisoare(o treime din celelalte pedepse), spor ce depaseste cu 10 ani maximul general al pedepsei, prevazut de art. 60 C.penal, respectiv cel de 30 de ani inchisoare, prin urmare inculpatul MUSTAFA DENIS va executa pedeapsa detentiunii pe viata si 5 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 66 alin.1 lit.a,b,d,h si n C.penal(dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, dreptul de a ocupa o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a alege, dreptul de a detine, purta si folosi orice categorie de arme, dreptul de a comunica cu persoanele vatamate Zaharia Adriana, Zaharia Cristinel Stefanut, Zaharia Lorena si Zaharia Ana Maria).

In baza art. 65 C.penal interzice inculpatului Mustafa Denis drepturile prevazute de art. 66 alin.1 lit.a,b,d,h si n C.penal(dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, dreptul de a ocupa o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a alege, dreptul de a detine, purta si folosi orice categorie de arme, dreptul de a comunica cu persoanele vatamate Zaharia Adriana, Zaharia Cristinel Stefanut, Zaharia Lorena si Zaharia Ana Maria). In baza art. 72 C.penal deduce din pedeapsa perioada retinerii si arestarii preventive, incepand cu data de 2.07.2021 la zi. In baza art. 399 C.p.p. in referire la art. 208 C.p.p. mentine masura arestarii preventive fata de inculpatul MUSTAFA DENIS, pe o durata de 60 de zile. Admite actiunea civila formulata de partile civile”, potrivit minutei judecătorești.

