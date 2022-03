Câteva asociații de elevi cred că OUG ce dă asistență umanitară copiilor ucraineni este o bătaie de joc

Mai multe asociații de elevi critică ordonanța prin care sunt sprijiniți și se oferă asistență umanitară copiilor ucraineni. Elevii o consideră o bătaie de joc.

Asociația Elevilor din Constanța (AEC), Asociația Elevilor din București și Ilfov (AEBI), Asociația Vâlceană a Elevilor (AVE), Asociația Elevilor din Timiș (AETm), Asociația Elevilor din Bacău (AEBc) și Asociația Elevilor din Maramureș critică ordonanța de urgență pentru stabilirea unor măsuri de sprijin și asistență umanitară, considerând-o o bătaie de joc la adresa copiilor ucraineni.

Luni, Guvernul a adoptat o Ordonanță de Urgență pentru stabilirea unor măsuri de sprijin în contextul războiului din Ucraina. La nivelul acesteia este prevăzută asigurarea unor beneficii la transportul în comun copiilor proveniți din Ucraina, „acestea fiind însă prezentate într-un mod neinteligibil și fără sens, textul ordonanței reprezentând o bătaie de joc la adresa tinerilor care au fugit din calea războiului și au ajuns, în căutarea unui refugiu, în România”, conform antena3.ro.

„La nivelul art. 11, alin. 6, lit. c) este prevăzut dreptul copiilor veniți din Ucraina la facilități pentru transport similare cu elevii din România. La momentul actual, conform Legii educației, elevii din România ar trebui să beneficieze de gratuitate la servicii publice de transport. Totuși, la lit. d) a aceluiași aliniat este prevăzut faptul că elevii ucraineni orfani, cu CES sau pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială beneficiază de gratuitate, insinuându-se că ceilalți nu ar beneficia.

În fapt, Guvernul face referire la nivelul lit. c) la o serie de prevederi legale ce NU mai sunt în vigoare. Astfel, anterior adoptării legii nr. 226/2020, elevii beneficiau de reduceri de 50% la transport, nu de gratuitate, existând distincția între elevi și elevii cu anumite situații particulare (CES, orfani, etc.). De aproape 2 ani, această distincție a fost eliminată, pentru că toți elevii beneficiază de gratuitate, însă se pare că Guvernul dorește să o reintroducă într-un mod fără sens pentru refugiații din Ucraina, care se feresc din calea ororilor de acasă”, spun elevii.

Aceste asociații de elevi cer ca în această asistență umanitară să se clarifice și dacă vor beneficia de transport județean gratuit

Mai mult, ei susțin că nu este clar dacă elevii proveniți din Ucraina vor beneficia de transport județean gratuit, la fel cum nu este clar nici dacă elevii din România beneficiază de acest drept.

„Guvernul și Senatul au dat dovadă 0 interes în vederea rezolvării acestor probleme, deși în ultimele zile majoritatea guvernanților nu au ezitat să se pozeze la graniță, prefăcându-se că vor să ajute refugiații. Aceste acțiuni nu vin decât ca o reflexie a atitudinilor decidenților din ultimii ani, categoriile dezavantajate nu deservesc decât atingerii unor cote de capital de imagine. Solicităm Guvernului să ia măsuri reale pentru asigurarea unor facilități pentru copiii refugiați, nu să își bată joc de ei adoptând ordonanțe cu texte neinteligibile, menite să creeze o confuzie legislativă din care copiii să aibă de suferit”, arată asociațiile citate într-un comunicat.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!