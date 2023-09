Bikers For Humanity – locul I la Gala Societății Civile 2023, pentru cabana construită în mai puțin de un an pentru copii din medii defavorizare

Bikers For Humanity a primit premiul întâi din secțiunea Servicii de Asistență Socială, în cadrul Galei Societății Civile 2023, desfășurată marți, 26 septembrie, la Ateneul Român din București. Trofeul a fost câștigat pentru proiectul „Cabana cu observator astronomic” din Nucșoara, județul Argeș. Evenimentul care are loc an de an promovează, susține și recunoaște prin premii cele mai bune inițiative sociale din România, axate pe diferite segmente precum sănătate, cultură, educație, drepturi, protecția mediului și multe altele.

Alături de Bikers For Humanity, celelalte proiecte lăudabile care au fost premiate în categorie sunt „Fondul pentru vârstnici” al Fundației Regale Margareta a României (premiul 2), „Centrul steluțelor – centru de suport și recuperare psiho-socio-medicală destinat copiilor grav bolnavi” al Asociației M.A.M.E. (premiul 3)., „Ajungem MARI” al Asociației Lindenfeld (premiul 3), care, de asemenea, a câștigat și Premiul pentru Impact Social cu proiectul „Sprijin pentru tinerii institutionalizați”.

„Mulțumim, Gala Societății Civile! Această distincție ne onorează și vrem să o împărțim cu fiecare dintre cei care au pus umărul și sufletul la realizarea acestui vis frumos, Cabana #BFH de la Nucșoara! Voluntari sau sponsori, oameni care au schimbat în un pic mai bine vacanțele a sute de copii din medii defavorizate, din toată țara. Mulțumim, Asociația Casa Bună, că ați avut încredere în noi și că ne-ați primit cu zâmbetul pe buze, fără să ne judecați după înfățișare sau tatuaje, fără să vă fie teamă că speriem copiii! :)” – Cristian Hrubaru, inițiatorul proiectului Bikers For Humanity

Un procent estimat de 21,7% din populația UE – echivalentul a aproximativ 95,4 milioane de persoane – este supus riscului sărăciei și/sau excluziunii sociale. România se află pe primul loc în ceea ce privește acest risc, cu un procent de 34,4% din întreaga populație a țării, reprezentat de categoriile vulnerabile.

Copiii proveniți din medii supuse riscului sărăciei și/sau excluziunii sociale se confruntă cu probleme precum accesul deficitar la condiții decente de trai, educație și/sau recreere. Bikers for Humanity răspunde acestor probleme sociale prin proiecte desfășurate în întreaga țară cu ajutorul a sute de motocicliști voluntari. Nucșoara este una dintre comunitățile vulnerabile înspre care organizația și-a îndreptat cu prioritate atenția și resursele în anul 2022.

Fundația Cabanei cu Observator Astronomic a început pe 18 iulie 2022 și inaugurarea sa a avut loc anul acesta pe 18 iunie, cu doar câteva zile înaintea ediției a doua a Bikers For Humanity Rock Fest, de la Brezoi. La clădirea sa au luat parte peste 400 de voluntari din toate colțurile țării. Investiția a fost de peste 190.000 de euro și mii de ore de muncă, atât pe șantier, cât și în afara lui. Sute de copii din medii defavorizate, de care au grijă cu multă dăruire cei de la Asociația Casa Bună, au primit astfel un loc special doar al lor.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!