Avalanșă de șoferi beți la volan. Mulți riscă închisoarea

Zeci de șoferi ieșeni au arătat că se joacă cu propia viață. Ei au fost prinși băuți la volan, printre ei erau și fără permis, iar unii consumaseră și droguri.

Polițiștii din Iași au făcut un bilanț al ultimelor zile și se declară revoltați de asemenea curaj și indiferență totodată din partea șoferilor.

La data de 20 mai a.c., în jurul orei 23.00, polițiștii din cadrul Secției nr. 9 Poliție Rurală Hîrlău au depistat o femeie, de 34 de ani, care conducea un auto, pe raza comunei Șipote, deși ar fi fost sub influența alcoolului, scrie ziaruldeiasi.ro.

Astfel, întrucât emana halenă alcoolică, aceasta a fost testată cu aparatul alcooltest, rezultând o valoare de 0,69 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Femeia a fost condusă la o unitate medicală, unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, iar cercetările sunt continuate.

La data de 21 mai a.c., în jurul orei 23.00, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Voinești au depistat un bărbat, de 52 de ani, care conducea un auto, pe raza comunei Voinești, deși ar fi fost sub influența alcoolului.

Astfel, întrucât emana halenă alcoolică, acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultând o valoare de 0,45 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la o unitate medicală, unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, iar cercetările sunt continuate.

La data de 21 mai a.c., în jurul orei 20.00, polițiștii din cadrul Secției nr. 7 Poliție Rurală Tg. Frumos au depistat un tânăr, de 19 ani, care conducea un motociclu, pe raza comunei Oțeleni, deși ar fi fost sub influența alcoolului. Astfel, întrucât emana halenă alcoolică, acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultând o valoare de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat. Tânărul a fost condus la o unitate medicală, unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. De asemenea, în urma verificărilor efectuate, a rezultat faptul că motociclul nu ar fi înmatriculat/înregistrat, iar conducătorul auto nu ar deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe,conducerea unui auto fără permis de conducere și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat, iar cercetările sunt continuate.

La data de 21 mai a.c., în jurul orei 23.30, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Iași au depistat un bărbat, de 53 de ani, care conducea un auto, pe raza mun. Iași, deși ar fi fost sub influența alcoolului. Astfel, întrucât emana halenă alcoolică, acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultând o valoare de 0,84 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la o unitate medicală, unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, iar cercetările sunt continuate.

La data de 21 mai a.c., în jurul orei 11.30, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Iași au fost sesizați de către polițiștii locali ieșeni despre faptul că au depistat un conducător auto, pe Șoseaua Ciric, din mun. Iași, care pare a fi sub influența alcoolului. Astfel, întrucât emana halenă alcoolică, bărbatul de 52 de ani a fost testat de polițiștii Biroului Rutier Iași cu aparatul alcooltest, rezultând o valoare de 1,36 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la o unitate medicală, unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, iar cercetările sunt continuate.

