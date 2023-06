Scarlatina: Ce este și cum o poți trata?

Scarlatina este o infecție bacteriană care se prezintă sub forma unei erupții cutanate roșie strălucitoare care acoperă cea mai mare parte a corpului. De multe ori, scarlatina este acompaniată de durere în gât și febră (1).

Această afecțiune este mai frecventă în rândul copiilor cu vârsta cuprinsă între 5 și 15 ani. Deși a fost considerată o boală gravă a copilăriei în trecut, tratamentele moderne au făcut-o mai puțin amenințătoare.

Cu toate acestea, dacă scarlatina nu este tratată corespunzător și în timp util, afecțiunea poate duce la afecțiuni mai grave care afectează în mod direct inima, rinichii și alte părți importante ale corpului (1).

Cum se manifestă scarlatina?

Erupțiile cutanate sunt cele mai frecvente semne de scarlatină în rândul copiilor și adulților. De obicei, afecțiunea se dezvoltă de la o erupție cutanată roșie care, în timp, devine aspră asemenea șmirghelului (2).

După ce erupția cutanată s-a oprit din dezvoltare (de obicei, în aproximativ șapte zile), pielea de pe vârfurile degetelor de la mâini și picioare și din zona inghinală începe să se cojească. Întregul proces poate dura câteva săptămâni.

La câteva zile după apariția erupțiilor cutanate, persoana poate începe să manifesteze și alte simptome, precum (3):

cute roșii în zona coatelor și genunchilor;

față înroșită;

limbă albă cu puncte roșii la suprafață;

durere în gât;

amigdale umflate

pete albe sau galbene în interiorul gâtului;

febră peste 38 de grade Celsius;

frisoane;

greață și vărsături.

Factori de risc și complicații

O persoană se poate infecta cu scarlatină dacă ia contact cu o persoană diagnosticată deja. Deoarece este mai frecventă în rândul copiilor, factorii de risc includ deplasarea la grădiniță, școală sau alt loc în care sunt prezenți mai mulți copii.

În cele mai multe cazuri, erupțiile cutanate și alte simptome de scarlatină pot dispărea în aproximativ șapte zile cu un tratament potrivit. În caz contrar, pot apărea complicații.

Complicațiile scarlatinei:

febră reumatică;

boli de rinichi (glomerulonefrită);

infecții la nivelul urechilor;

abcese la nivelul gâtului;

pneumonie;

artrită.

O persoană are o șansă mai mare să evite infecțiile urechii, abcesele la nivelului gâtului și pneumonia printr-un tratament antibiotic prompt. Alte complicații ale scarlatinei pot apărea din cauza răspunsului imun al organismului la infecție (4). Aceasta se numește tulburare poststreptococică.

Cum poți preveni scarlatina?

Igiena corespunzătoare este cea mai bună modalitate de a preveni scarlatina (5):

spală-te pe mâini înainte de mese și după utilizarea toaletei sau după tuse/strănut;

acoperă-ți gura și nasul atunci când strănuți sau tușești;

evită să împarți diferite ustensile și, în special, paharele din care bei cu alte persoane;

păstrează o distanță de aproximativ 1,5 metri față de o persoană despre care știi că are scarlatină.

Scarlatina apare din cauza unei toxine eliberate de o bacterie din grupa A. Deși este o afecțiune mai frecventă în rândul copiilor, oricine poate dezvolta această infecție.

Tratamentul pentru scarlatină constă în medicamente antibiotice, dar poți ajuta la ameliorarea disconfortului prin intermediul remediilor naturale la domiciliu. Tratamentul precoce este cel mai bun mod de a preveni complicațiile.

Disclaimer: Acesta este un articol informativ și nu înlocuiește tratamentul primit din partea unui medic specialist pentru scarlatină.

