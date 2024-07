Artrita reumatoidă este o afecțiune cronică inflamatorie care afectează în principal articulațiile, dar poate avea impact și asupra altor sisteme ale corpului. Caracterizată prin durere, umflare și rigiditate, această boală autoimună poate duce la eroziunea articulațiilor și la scăderea mobilității. Tratamentul și recuperarea medicală vizează ameliorarea simptomelor, încetinirea progresiei bolii și menținerea calității vieții; acestea includ:

Terapii non-farmacologice

Terapia non-farmacologică are rol în gestionarea artritei reumatoide, oferind pacienților metode alternative de ameliorare a durerii și îmbunătățire a mobilității. În baza de recuperare Enayati, persoanele cu artrită reumatoidă au acces la o varietate de terapii specializate care contribuie la gestionarea acestei afecțiuni, de exemplu, fizioterapie, kinetoterapie, hidroterapie, hidrokinetoterapie.



Terapiile sunt adaptate nevoilor individuale ale fiecărui pacient. Acestea sunt efectuate sub supraveghere medicală permanentă, asigurând astfel cele mai bune condiții pentru îmbunătățirea mobilității și reducerea disconfortului asociat cu artrita reumatoidă. Baza de recuperare dispune de echipamente performante și tehnologie modernă, care contribuie la maximizarea confortului pacienților.



Fizioterapia, kinetoterapia, hidroterapia și hidrokinetoterapia contribuie la gestionarea simptomelor artritei reumatoide, oferind pacienților metode neinvazive și terapeutice de ameliorare a durerii și îmbunătățire a mobilității [1]-[2]-[3]:

fizioterapia utilizează tehnici precum terapia cu căldură sau frig și stimularea electrică pentru a reduce inflamația și durerea;

kinetoterapia se concentrează pe exerciții de întărire și de creștere a flexibilității, care ajută la menținerea funcției articulare;

hidroterapia reduce stresul asupra articulațiilor, facilitând mișcarea și exercițiile fără durere;

hidrokinetoterapia combină beneficiile apei cu exercițiile specifice kinetoterapiei, permițând o recuperare mai rapidă și mai eficientă.

Terapii farmacologice

Gestionarea artritei reumatoide prin terapii farmacologice implică utilizarea unor clase de medicamente care vizează diferite aspecte ale bolii [3]:

medicamente ce au rolul de a modifica răspunsul sistemului imunitar, încetinind progresia bolii și prevenind deteriorarea articulațiilor. Acestea sunt adesea prescrise ca o parte fundamentală a planului de tratament și pot fi combinate cu terapii non-farmacologice pentru a optimiza rezultatele;

alte medicamente utilizate în gestionarea artritei reumatoide sunt cele care blochează anumite căi inflamatorii specifice. Aceste medicamente sunt concepute pentru a reduce inflamația și durerea, îmbunătățind astfel calitatea vieții pacienților. Ele pot fi administrate în diverse forme și doze, în funcție de severitatea simptomelor și de răspunsul individual al fiecărui pacient la tratament;

există și medicamente care sunt utilizate pentru a gestiona simptomele acute ale artritei reumatoide, cum ar fi durerea și inflamația severă. Acestea sunt adesea folosite pe termen scurt și pot fi eficiente, oferind rapid pacienților o ameliorare temporară. Este important ca pacienții să comunice cu medicii lor despre orice efecte secundare sau preocupări legate de tratament, pentru a asigura cea mai sigură și eficientă gestionare a bolii.

Adoptarea unui stil de viață sănătos

Prin adoptarea unui stil de viață sănătos, persoanele cu artrită reumatoidă pot îmbunătăți calitatea vieții și pot gestiona mai eficient simptomele bolii [4]:

Alimentația echilibrată

O dietă nutritivă, bogată în fructe, legume, cereale integrale și proteine slabe, poate ajuta la controlul inflamației și la menținerea unei greutăți corporale sănătoase. Alimentele antiinflamatorii, cum ar fi peștele gras, nucile și semințele, sunt deosebit de benefice. Este important să se limiteze consumul de zahăr, grăsimi saturate și carbohidrați rafinați, care pot agrava simptomele.

Exercițiul fizic regulat

Activitatea fizică moderată, cum ar fi mersul pe jos, înotul sau yoga, poate îmbunătăți flexibilitatea și forța musculară, reducând durerea și rigiditatea articulațiilor.

Odihna adecvată

Somnul de calitate este vital pentru recuperarea și repararea țesuturilor. Artrita reumatoidă poate perturba somnul, așadar este important să se creeze un mediu propice odihnei, cu un program regulat de somn și evitarea stimulentelor înainte de culcare.

Gestionarea stresului

Stresul poate exacerba simptomele artritei reumatoide. Tehnicile de relaxare, cum ar fi meditația, respirația profundă și exercițiile de mindfulness, pot ajuta la reducerea tensiunii și la promovarea unei stări de bine.

Renunțarea la obiceiurile nocive

Fumatul și consumul excesiv de alcool pot agrava simptomele artritei reumatoide și pot interfera cu eficacitatea tratamentelor. Este important să se renunțe la aceste obiceiuri pentru a sprijini sănătatea generală și pentru a reduce riscul de complicații.

Monitorizarea sănătății

Vizitele regulate la medic și respectarea planului de tratament sunt necesare pentru managementul artritei reumatoide. De asemenea, este important ca pacientul să fie atent la semnele de agravare a bolii și să îi comunice medicului curant orice schimbări.

Disclaimer: Acest articol este destinat să ofere informații generale despre gestionarea artritei reumatoide și nu trebuie să înlocuiască sfaturile medicale profesionale, diagnosticul sau tratamentul. Dacă ai sau suspectezi că ai artrită reumatoidă, consultă un medic pentru o evaluare adecvată și un plan de tratament personalizat.

