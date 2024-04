Sănătatea orală nu are impact doar asupra zâmbetului, ci asupra întregului organism. Adoptarea unei rutine de curățare a dinților este esențială pentru menținerea integrității structurale și estetice a dinților. Cu o îngrijire adecvată te poți bucura în orice moment de un zâmbet radiant și plin de încredere. Citește articolul și află de la specialiști care sunt cele mai eficiente sfaturi pentru a avea un zâmbet sănătos și frumos până la adânci bătrâneți.

Spală-te corect pe dinți

Ideal, trebuie să te speli pe dinți de cel puțin două ori pe zi. În acest mod, îndepărtezi placa bacteriană și scazi riscul de formare a tartrului. Prezența acestuia se asociază cu dezvoltarea afecțiunilor gingivale, precum parodontoza. În cazurile severe, parodontoza poate necesita tratamente de chirurgie orala.

Alege o periuță de dinți cu peri moi. În funcție de tipul de periuță aleasă, efectuează corect periajul. Astfel, pentru o periuță manuală, spală dinții cu mișcări verticale începând de la baza gingiei. Iar dacă folosești o periuță electrică, realizează mișcări ușoare, blânde asupra dinților, fără a aplica o presiune crescută. Nu uita să cureți și suprafața ocluzală, cea care intră în contact cu dinții arcadei opuse. De asemenea, optează pentru o pastă de dinți cu un conținut crescut de minerale.

Folosește dușul bucal sau ața dentară

O mare parte dintre resturile alimentare și placă bacteriana sunt prezente în spațiile interdentare (dintre dinți). În timpul periajul, aceste zone sunt dificil de curățat. De aceea, este indicat să utilizezi ața dentară sau dușul bucal, în funcție de preferințe. Este ideal să cureți spațiile interdentare înainte de periaj, pentru a permite pastei de dinți să pătrundă în aceste zone.

O curățare deficitară a spațiilor interdentare poate determina apariția cariilor. Netratarea acestora determină pierderea dinților. La nivelul spațiilor goale pot fi inserate implanturi dentare, pentru a înlocui dinții lipsă. Când lipsesc dinții de pe o arcadă, o soluție de tratament poate fi reprezentată de un implant dentar all on 6 sau all on 4. Acesta permite refacerea zâmbetului în câteva zile, iar în timp te vei bucura de o dantură cu o funcționalitate normală.

Curăță limba

De cele mai multe ori, curățarea limbii și a mucoasei obrajilor este omisă. Însă la acest nivel pot exista o multitudine de bacterii, care pot forma placa bacteriană și cresc riscul de apariție a cariilor. În plus, aceste bacterii sunt responsabile de apariția halitozei (mirosului neplăcut al respirației).

Corectează-ți mușcătura

Lipsa de aliniere a dinților cauzează o mușcătură incorectă. În timp, dinții pot fi afectați, prezentând un risc crescut de fisuri sau carii dentare. Articulația temporomandibulară este puternic solicitată, ceea ce poate determina apariția cefaleei (durerii de cap) și a durerii musculaturii masticatorii. Apelează la un ortodont Bucuresti și află ce modalități sunt potrivite pentru a corecta mușcătura și alinierea dinților.

O sănătate optimă a dinților necesită implicare și adoptarea unei rutine de îngrijire corectă și completă. Implementează sfaturile specialiștilor, mergi de cel puțin 2 ori pe an la cabinetul stomatologic pentru consult și efectuarea igienizării profesionale. Nu doar că dinții tăi vor arăta mai bine, dar medicul poate identifica încă din stadiile incipiente anumite afecțiuni. Astfel, le poate trata și evita complicațiile viitoare. Programează-te acum la un consult pentru a avea grijă de zâmbetul tău frumos.

Sursa foto: Freepik