Uneori, în viață apar momente când poți experimenta stări și trăiri copleșitoare. În acele clipe poate ți se pare că viața devine prea grea și îți pierzi motivația pentru activități care odinioară îți aduceau plăcere. Astfel de semne nu trebuie ignorate, mai ales dacă ele persistă de cel puțin două săptămâni. Sunt simptome care pot indica prezența unei afecțiuni serioase așa cum este depresia. Lăsate netrate, ele se pot înrăutăți și pot avea o serie de urmări pe toate domeniile din viață. Articolul următor își propune să aducă mai multe informații despre depresie, modul cum se manifestă, dar și principalele măsuri care se pot lua în tratarea ei.

Semne că s-a instalat depresia

Depresia își poate face simțită prezența pe nesimțite. Semnele ei par să fie uneori trecute cu vederea și puse pe seama unei stări trecătoare de indispoziție. Cu toate astea, ele sunt mai serioase decât par și este necesar ca într-o astfel de situație să se ceară ajutor specializat. Acestea nu vor trece de la sine, iar o intervenție întârziată poate face ca procesul de vindecare să dureze și mai mult. Printre semnele depresiei se află lipsa de motivație, stima de sine scăzută, lipsa de energie, schimbări în greutate. Afecțiunea se poate manifesta și prin sentimentul de gol interior, acel vid care nu poate fi umplut cu nimic, nici măcar cu lucruri care altădată produceau entuziasm. Pe plan fizic, depresia se traduce adesea prin tulburări de somn. Poate apărea insomnia persistentă sau, dimpotrivă, nevoia de a dormi excesiv. Și pofta de mâncare se poate modifica. Unii oameni pierd brusc interesul pentru mâncare, în timp ce alții mănâncă compulsiv, în căutarea unei alinări temporare.

Alte simptome ale afecțiunii și de ce nu e bine să le ignori

Semnele depresiei pot fi ignorate și puse pe seama unei stări de oboseală, pentru că uneori aceasta este reprezentată și de momente de epuizare sau stres. Spre exemplu, o persoană care se confruntă cu această afecțiune poate manifesta iritabilitate crescută, retragere socială și dificultate de concentrare. Mulți oameni se închid în ei, evită prietenii, colegii, chiar și familia, tocmai pentru că au senzația că vor fi neînțeleși și judecați. Specialiștii spun că dacă sunt prezente 5 simptome, care persistă de cel puțin două săptămâni, atunci e evident că este vorba despre această afecțiune. Cu toate astea, diagnosticul trebuie pus de către un specialist pe baza unei evaluări detaliate. Dacă nu sunt tratate, simptomele se pot înrăutăți. Organismul începe să resimtă și el efectele, cum ar fi dureri de cap inexplicabile, tensiune musculară, palpitații sau tulburări digestive. Toate acestea sunt semnale de alarmă pe care corpul le trimite pentru a arăta că ceva nu este în regulă.

Primele măsuri pe care e bine să le iei

În cazul în care ai parte de astfel de trăiri, este important să nu le treci cu vederea. Ele nu se vor vindeca de la sine, ci necesită tratament și metode de lucru de specialitate. Primul pas pe care poți să-l faci în această situație este conștientizarea faptului că organismul îți trimite semnale că ai putea să te confrunți cu o afecțiune. Următorul pas este programarea la un psihoterapeut. Acesta poate să îți facă un test de depresie, iar dacă este cazul poate colabora și cu un psihiatru, care să conceapă un plan medicamentos care să-ți fie de ajutor. Depresia nu se vindecă peste noapte, este necesar să faci pași simpli, dar esențiali, ca să treci la acțiuni și să îți îmbunătățești sănătatea mintală și emoțională. Ședințele regulate de psihoterapie, alături de un tratament medicamentos, practicarea unor activități de relaxare, dar și a unor exerciții de mindfulness, sunt lucruri care pot aduce un aport major în procesul de vindecare a acestei afecțiuni, scrie World Health Organization.