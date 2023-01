Unirea Moldovei cu Țara Românească a fost sărbătorită și în Republica Moldova. „Să fim gata pentru orice decizii”, cere președintele Parlamentului Republicii Moldova

Unirea Moldovei cu Țara Românească, de la 24 ianuarie 1859, a fost sărbătorită și în Republica Moldova, la data de 24 ianuarie 2023.

Cel mai important oficial de la Chișinău prezent la ceremonia dedicată zilei de 24 ianuarie a fost Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova. Igor Grosu a avut un discurs în care s-a referit la importanța Micii Uniri, din anul 1859, pentru actualii politicieni.

„E un exemplu, care ne determină să ne gândim atent și la rece la acele exemple pe care le-au creat și la acele decizii foarte curajoase a înaintașilor noștri și să fim gata pentru orice decizii, atunci când timpul o va cere. Istoria o facem noi. Este un exemplu care ne-a arătat că la acel timp, într-o conjunctură politică și geopolitică, a fost luată o decizie curajoasă și corectă, de urmat pentru generațiile următoare”, a declarat Igor Grosu.

Unirea Moldovei cu Țara Românească arată că „trebuie să putem lua orice decizii atunci când timpul o cere”

Ceremonia de la Chișinău, din 24 ianuarie 2023, s-a desfășurat în fața statuii lui Alexandru Ioan Cuza. Un element interesant este că Mica Unire a fost sărbătorită la Chișinău deși, în anul 1859, ea nu a inclus și Basarabia.

La ceremonia din 24 ianuarie 2023, alături de Igor Grosu s-au aflat secretarul de stat Adrian Dupu, din Guvernul României, precum și Leon Țurcanu, ambasadorul României în Republica Moldova.

Adrian Dupu este secretar de stat și șef al Departamentului pentru Relatia cu Republica Moldova. De asemenea, Dupu este și președintele filialei PNL Diaspora Republica Moldova.

„Sărbătorim astăzi 164 de ani de la Unirea Principatelor Române, sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza, moment care reprezintă primul pas spre formarea României moderne. În această dimineață am marcat acest moment istoric la Chișinău, unde am depus flori la statuia domnitorului Al. I Cuza, alături de președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, și de ES Cristian-Leon Turcanu, ambasadorul României”, a anunțat secretarul de stat Adrian Dupu.

După ceremonia dedicată Micii Uniri, Dupu s-a întâlnit, la sediul Mitropoliei Basarabiei, cu Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei.

