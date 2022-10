Ciolacu: Sunt zeci de aberaţii în PNRR; îl susţinem pe premier să facă reparaţiile şi trebuie să spunem adevărul 

Preşedintele PSD, Marcel Cioalcu, a declarat, joi, la Craiova, că PNRR conţine zeci de aberaţii şi trebuie spus adevărul, cine se face vinovat de toate acestea, pentru că nu PSD era la guvernare şi nici nu a avut acces la acest program, „pentru că a fost secretizat de Cîţu şi de Ghinea”.

Ciolacu a mai spus că PSD a decis să intre la guvernare pentru că „lucrurile duceau într-un zid” şi a reuşit să aducă „eficienţă şi echilibru guvernamental” prin măsurile pe care le-a susţinut, potrivit agerpres.ro

„Cred că lucrurile trebuie spuse foarte clar şi să vedem exact a cui este vina. Vina este a lor. Am intrat la guvernare pentru că lucrurile duceau într-un zid. Am adus coerenţă în actul de guvernare, am adus performanţă, am adus eficienţă şi echilibru guvernamental (…)”, a spus Ciolacu, la Craiova, la Conferinţa judeţeană de alegeri a PSD Dolj.

Acesta a mai afirmat că energia reprezintă 70% din actuala inflaţie din cauza „deciziei de liberalizare haotică a preţurilor la energie”.

„Întotdeauna prezentul reprezintă o consecinţă a trecutului. Exact asta ne-a spus Banca Naţională a României. Dacă nu am fi luat măsurile în aprilie, acum vorbeam de o inflaţie de peste 26%. În economie, toate proiectele de ajutor… era un ministru Năsui care schimba noaptea pe calculator cum se accesează anumite fonduri. Pe urmă când am sesizat noi, a împins acel program pe fonduri europene şi au întors în economie 2% din PIB”, a mai spus preşedintele PSD.

Marcel Ciolacu a afirmat că PNRR reprezintă „bomboana de pe colivă”, care prevedea îngheţarea pensiilor pe 50 de ani, „prin acel aberant 9,4 din PIB”, închiderea termocentralelor, a minelor, fără a veni cu nicio variantă de a pune altceva în loc.