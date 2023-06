Cine sunt acei consilieri ai premierului Ciucă eliberați la cerere din funcție

Mai mulţi consilieri ai premierului Nicolae Ciucă au fost eliberați din funcţie la cerere prin decizii ale premierului publicate, luni, în Monitorul Oficial, potrivit agerpres.ro.

Astfel, au fost eliberaţi din funcţie: Paula Cristea, director de cabinet al prim-ministrului, Dan Cărbunaru, secretar de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului, purtător de cuvânt al Guvernului Ciucă, Florin Scarlat, consilier de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului, şi consilierii onorifici Daniel Anghel, Alexandru Muraru şi Marilen Pirtea.

Deciziile au fost emise înainte ca premierul Nicolae Ciucă să anunţe depunerea mandatului Guvernului.

Nicolae Ciucă demisionează din funcția de premier

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat, marţi, că mandatul echipei de negociere a partidului privind rotativa guvernamentală este menţinerea protocolului coaliţiei de guvernare sau, în caz contrar, reducerea numărului de ministere şi a secretarilor de stat.

În legătură cu demararea procedurilor constituţionale pentru rotativa guvernamentală, Nicolae Ciucă a precizat că îşi va demisia pe 26 mai.

„Am aprobat mandatul cu care echipa de negociere a Partidului Naţional Liberal (…) va intra în negocieri începând de mâine. Mandatul are două elemente principale şi anume menţinerea în protocolul semnat în 2021. Şi, desigur, orice ieşire din protocol vizează o revedere a distribuirii ministerelor, iar decizia noastră, discutată de altfel mai mult timp în partid, reducerea numărului de ministere, a numărului de secretar de stat. Practic, iniţierea acestei decizii a Partidului Naţional Liberal a fost luată în momentul în care, prin ultima Ordonanţă de Urgenţă pe care am dat-o, am redus cu 50% numărul de consilieri personali la nivelul demnitarilor”, a afirmat Ciucă, după şedinţa Biroului Politic Naţional al PNL.

